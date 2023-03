﻿Verlosung der Plätze: In diesen Leipziger Gymnasien und Oberschulen gab es die meisten Anmeldungen

In vielen staatlichen Schulen in Leipzig muss aufgrund des Andrangs weiter gelost werden, welche Kinder aufgenommen werden können.

Leipzig. Welche Schule wird es ab September werden? Diese Frage stellen sich derzeit mehr als 4000 Leipziger Familien, in denen Kinder demnächst auf weiterführende Einrichtungen wechseln wollen. In den Winterferien konnten Bewerbungen an Gymnasien und Oberschulen abgegeben werden, nun hat der Auswahlprozess begonnen.

Nicht jedes Kind wird voraussichtlich im Mai eine Nachricht von der Wunschschule im Briefkasten haben, denn vielfach muss aufgrund des großen Andrangs das Losverfahren entscheiden. Abgesehen von generellem Lehrermangel und Platzkapazitäten vor Ort, spielt auch die parallel weiter notwendige Integration von ukrainischen Kindern bei den realen Möglichkeiten eine Rolle. Wo die Herausforderungen am größten sind? Wir haben uns die aktuellen Anmeldezahlen zum Schuljahr 2023/24 genauer angeschaut.

Zwei neue Gymnasien – größter Andrang am Palmengarten

Insgesamt 26 Leipziger Gymnasien werden im kommenden Schuljahr Fünftklässler aufnehmen können – das sind zwei mehr als im Vorjahr. Allerdings haben die beiden Neuen (am Hauptbahnhof-West und im Schröderhaus) bislang noch keine eigenen Gebäude und werden deshalb als Gäste an der 94. Oberschule und im Ostwald-Gymnasium starten. In diesen Interimslösungen waren die Anmeldezahlen bislang eher noch gering.

Ganz anders sieht es im Gymnasium am Palmengarten aus, das nach Jahren selbst als Interim demnächst schon ins dritte Schuljahr am eigenen Standort starten wird. Insgesamt 260 Neuanmeldungen gingen dafür zuletzt im sanierten Komplex an der Karl-Heine-Straße ein – so viele wie in keiner anderen Schule in Leipzig. Das fünfzügige Gymnasium wird bestenfalls nur die Hälfte der Kinder aufnehmen können. Alle anderen müssen auf Berücksichtigung an Alternativstandorten hoffen.

Hauptgrund für die große „Beliebtheit“ des Palmengarten-Gymnasiums dürfte die Lage der Schule zwischen den kinderreichen Stadtteilen Schleußig, Plagwitz und Lindenau sein. Ähnlichen Andrang erlebt immer auch das Gerda-Taro-Gymnasium im Zentrum-Süd. Nach „Spitzenposition“ im Vorjahr muss sich die Schulleitung in der Taro-Schule nun mit 182 Anmeldungen auseinandersetzen – Platz zwei auf der stadtweiten Interessentenskala. Gelost wird abgesehen davon auch in mindestens acht weiteren Gymnasien im Stadtgebiet. Dazu kommen drei Schulen, die nur bei gesetzlicher Maximalauslastung von 28 Kindern theoretisch alle Wünsche erfüllen könnten – was sicher nicht angestrebt wird.

Immerhin: In zehn Leipziger Gymnasien lagen die Anmeldezahlen zuletzt aufgrund weniger prädestinierter Lage in den kinderreichen Stadtteilen unter den möglichen Kapazitäten – beispielsweise im Brockhaus-Gymnasium (Mockau-Nord), in der Neuen Nikolaischule (Stötteritz), im Lichtenberg- sowie im Klinger-Gymnasium (Grünau).

Neue Oberschule startet – Ratzelstraße und Quartiersschule vorn

Nicht ganz so groß wie auf den Gymnasien ist der Andrang in den 31 Leipziger Oberschulen. Allerdings muss hier oftmals auch individueller entschieden werden, inwieweit zusätzliche Betreuung möglich ist. Hier kommt zum neuen Schuljahr die künftige Oberschule Mockau dazu – die vorerst noch als Interim (205. OS) in der 94. Oberschule (Zentrum-Nordwest) unterkommen soll. Zehn Anmeldungen gab es dort bislang – gut möglich, dass weitere hinzukommen.

Denn auch bei den Oberschulen gibt es punktuell mehr Bedarf als Kapazitäten, kommen deshalb Alternativen zum Tragen. Allen voran steht dabei seit Jahren die zum Stadtteil Kleinzschocher gehörende Schule Ratzelstraße, die aber auch für Kinder aus Grünau einen kurzen Schulweg bietet. 141 Anmeldungen gab es im sanierten Schulgebäude in den vergangenen Wochen – weniger als in den Vorjahren, aber gelost wird in der dreizügigen Einrichtung sicher immer noch.

Dahinter folgt die Volkmarsdorfer Quartiersschule in der Ihmelstraße mit 125 Anmeldungen. Hier zeigt sich der zuletzt generell in Leipzigs Oberschulen beobachtbare Aufwärtstrend bei den Anmeldezahlen besonders deutlich. Neben den beiden genannten Oberschulen wird sicher auch in der Schule am Weißeplatz (Stötteritz) wieder ausgelost werden, welche Aufnahmewünsche tatsächlich auch erfüllt werden können.