Unter den 26 Leipziger Gymnasien hat jetzt keines mehr Anmeldungen von Viertklässlern bekommen als die Schule am Palmengarten. Warum sind die Plätze so begehrt? Ein Besuch an der Kleinen Luppe.

