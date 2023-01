﻿Gymnasium folgt Oberschule – Campus in Leipzig-Wiederitzsch 2024 fertig

Mit dem Gymnasium an der Messe-Allee wird bis 2024 der Bildungscampus in Leipzig-Wiederitzsch komplettiert. Für den Neubau ist am Montag symbolisch der Grundstein gelegt worden.

Leipzig. Der erste Stein ist es längst nicht mehr: Eher symbolisch ist am Montag mit einem Bagger eine Zeitkapsel in der Erde vergraben worden. Die Zeremonie stellte den offiziellen Baustart für das neue Gymnasium an der Messe-Allee in Wiederitzsch dar. Eine moderne Oberschule gibt es schon seit Sommer 2021. Das Gymnasium, das momentan im Oberschulbau untergebracht ist, wird den Bildungscampus mit fünf Klassen pro Jahrgangsstufe bis Schuljahresbeginn 2024/25 komplettieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

1120 Schülerinnen und Schüler sollen einmal in dem neuen Gymnasium lernen, das auf dem östlichen Baufeld entsteht – inklusive Dreifeldsporthalle und Außenanlagen. Bei Bedarf kann das Gebäude sogar 1400 Menschen beherbergen. Die Oberschule Wiederitzsch besitzt bereits eine Dreifeldsporthalle sowie Freianlagen (für beide Schulen) samt 100-Meter-Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage sowie einem Spielfeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Baustelle des neuen Gymnasiums in Wiederitzsch. © Quelle: André Kempner

„Die Schule wird dringend gebraucht, es ist ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau unserer Schulinfrastruktur“, betonte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) bei der Feierstunde. Damit es schneller geht, hatte die Stadt Leipzig die Firma Goldbeck als Generalunternehmer beauftragt, die schon die Oberschule gebaut und das Lichtenberg-Gymnasium in Grünau saniert hatte. „Anfang Februar startet die Holzbaumontage“, kündigte Lars Sadowski, der Niederlassungsleiter der Goldbeck Nordost GmbH an, die seit September 2021 auf dem einstigen Areal des ehemaligen Holzveredlungswerkes wirbelt. Die Bauteile sind vorgefertigt, bereits zu den Sommerferien 2023 soll der Rohbau stehen.

Bis Sommer 2023 soll der Rohbau der neuen Schule stehen. Die Eröffnung ist für den Schuljahrsbeginn 2024/25 geplant. © Quelle: André Kempner

Grüne Fassade und Photovoltaik sind nun Standard

An das Schulgebäude mit seinen 192 Räumen dockt eine weitere Dreifeldsporthalle an. Darin entsteht eine mobile Zuschauertribüne für 199 Personen. Dienberg: „Die Halle soll auch Vereinssport und Wettkampfbetrieb ermöglichen.“ In der Küche der Mensa können künftig Speisen frisch zubereitet werden. Selbst ein 150 Quadratmeter großer Schulgarten ist vorgesehen. Geplant sind zudem Rad- und Fußwege – die neue Bildungseinrichtung wird gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein. „Deshalb kommen auch immer mehr Kinder aus der inneren Stadt an das Gymnasium“, konstatierte Schulamtsleiter Peter Hirschmann.

Zum Leipziger Standard gehört inzwischen, die Fassaden neuer Schulen teilweise zu begrünen. Gründächer und Photovoltaikanlagen, die Strom für die Bildungsstätten erzeugen, sind ebenfalls selbstverständlich. „Hier in Wiederitzsch wird es 650 Fahrradstellplätze auf einem mit Bäumen begrünten Vorplatz geben“, kündigte Geschäftsführer Ralph Hengst vom Dresdner Büro RBZ Generalplanungsgesellschaft an. Auch eine Sitzstufenanlage mit multifunktionaler Nutzung sei vorgesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der symbolischen Grundsteinlegung trat der Schulchor auf. © Quelle: André Kempner

„Wandervolk“ bald in eigener Schule

Die Schüler, die sich in der Zeitkapsel mit Plakaten für die Nachwelt verewigten, können es kaum erwarten. 290 Fünft- bis Siebtklässler des Gymnasiums sind inzwischen in der Oberschule untergebracht – nach einem Vorinterim in der Anhalter Straße. „Für uns bedeutet dieser Tag, dass das ständige Umziehen bald ein Ende hat und wir als ,Wandervolk‘ demnächst in unserer eigenen Schule lernen können“, war Schülersprecherin Loreley bester Laune. „Wir entwickeln klassische, aber auch ganz neue Lernkonzepte, ein vielfältiges Ganztagsangebot. Konzepte, die unserer Schulgemeinschaft das Bewusstsein für gesunde Ernährung und Bewegung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten vermitteln wollen“, sagte derweil Schulleiterin Juliane Baron.