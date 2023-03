﻿Gymnasium Wiederitzsch: Wie eine Schule sich selbst aufbaut

Leipzig baut neue Gymnasien auf, die noch keine eigenen Häuser haben. Wie in Wiederitzsch. In jener „Schule im Aufbau“ wird viel Neues ausprobiert. Auch wenn das eine oder andere Mal etwas scheitert.

Leipzig. Noch ist das neue Gymnasium Wiederitzsch, das gerade an der Messe-Allee emporwächst, eine Baustelle. Und im übertragenen Sinne trifft dies ebenfalls auf die Bildungsstätte selbst zu, die im zweiten Schuljahr eine „Schule im Aufbau“ ist und sich auch als solche versteht. „Ein: Das haben wir schon immer so gemacht, funktioniert bei uns nicht“, sagt Juliane Baron, die Schulleiterin.

Neues Haus wird im Sommer 2024 fertig

Derzeit lernen im Gymnasium 290 Schülerinnen und Schüler, die zunächst in einem Vorinterim in der Anhalter Straße in Eutritzsch eingeschult worden waren. Momentan nutzen sie Räume in der Oberschule, die künftig zum gemeinsamen Campus an der Messeallee gehört, und sehen, wie ihr eigenes Haus wächst, das einmal 1300 Kinder und Jugendliche beherbergen soll. Zum Schuljahr 2024/25 soll es bezugsfertig sein - bis dahin gestalten die Lehrer, Eltern und Schüler ihre künftige Bildungsstätte mit. Und machen sich sogar Gedanken, wie die Ausstattung mit der Architektur harmonieren kann, damit diese mit dem pädagogischen Konzept konform geht. Gearbeitet wird an einem pädagogischen Leitbild, am Profilunterricht, an bestimmten Lernformaten, die auch mal vom Frontalunterricht abweichen.

Juliane Baron leitet das neue Gymnasium Wiederitzsch an der Messe-Allee. Der Neubau ist zum Schuljahr 2024/25 fertig. © Quelle: André Kempner

Aufbauphase ist für alle eine Herausforderung

Im Prinzip muss das neue Gymnasium, sagt die Schulleiterin, „von einem leeren weißen Blatt Papier aus“ völlig neu aufgebaut werden. Oft mit jungen Kolleginnen und Kollegen, die noch wenig Erfahrungen im Unterricht haben, sich aber ausprobieren möchten und müssen. Jene Aufbau- und Findungsphase ist eine Herausforderung, die reizvoll ist, natürlich auch Rückschläge beinhaltet. So gibt es beispielsweise Angebote, bei denen sich Kinder relativ selbstständig Inhalte erarbeiten. Das verstehen manche Eltern nicht, die sich jüngst in einem anonymen Brief als „besorgte Elternschaft“ ans Landesamt für Schule und Bildung und sogar an den Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gewandt haben, um auf Missstände hinzuweisen. Darin ist sogar zu lesen, dass die Kinder ihrer Ansicht nach als „Versuchskaninchen“ benutzt werden. „Auf anonyme Briefe reagieren wir zwar nicht, aber intern gehen wir Kritiken selbstverständlich nach“, sagt Roman Schulz, der Sprecher des Landesamtes.

Der Elternrat, der die Kritiken als Einzelmeinung sieht, hat für die Vorwürfe selbst kein Verständnis. Zumal sie anonym verschickt worden sind. „Die meisten Eltern sind dabei, die Schule und viele Projekte mitzuentwickeln und finden dies auch großartig“, sagt Tino Gablenz, der Elternsprecher. Mittlerweile formuliere man sogar einen Gegenbrief ans Landesamt. „Natürlich gibt es hier und da Probleme. Die sollte man aber so austragen, um lösungsorientiert voranzukommen.“ Gut sei, dass die Schule den Unterricht an die neue Zeit anpasst. „Kinder müssen auch lernen, dass sie selbstständig lernen müssen und dabei auch mal scheitern können.“ Eltern haben zudem den Besuch eines amerikanischen Streichorchesters mit 120 Jugendlichen samt Betreuern aus Michigan (USA) organisiert. Nach dem Konzert im benachbarten Congresscentrum Leipzig (CCL) der Messe kommen die Gäste in die Schule zu Begegnungen mit den Schülern, die etwa ihr Englisch ausprobieren können. Auch die Oberschule ist dabei. Dass Schülern veganes Essen aufgedrängt werden soll, wird zurückgewiesen. Wer künftig Essen für die Küche im Gymnasium liefert, in der auch gekocht werden soll, entscheide die Schulkonferenz.

Schüler probieren VIP-Projekt aus

Welche der neuen Lernformate künftig ins Schulkonzept integriert werden, weiß Baron noch nicht genau. „Ich achte darauf, dass alles lehrplankonform erfolgt“, sagt die Schulleiterin, die zuvor in Thüringen unterrichtete. Seit März stellt das Gymnasium seinen Schülern wöchentlich vier Stunden freie Lernzeit zur Verfügung. Sie sollen darin auf Grundlage der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, festgelegt in der Agenda 2030 der UNO, selbst gewählte Projekte entwickeln und umsetzen. „Verantwortung Im Projekt“ (VIP) ist das Lernformat überschrieben. Angelehnt ist es an das Konzept FREI DAY, dass von der Pädagogin Magret Rasfeld entwickelt wurde.

Ziel sei es, dass die Kinder und Jugendlichen Probleme erkennen, diesen auf den Grund gehen, Lösungen finden und danach handeln. Dabei werden ein VIP-Tagebuch geführt und die Ergebnisse der Arbeit am Ende präsentiert. Die Projekte selbst sind durch eine fächerverbindende und praxisnahe Arbeit geprägt. Dabei will sich die Schule öffnen, ihren Schülerinnen und Schülern außerschulische Einsatzorte ermöglichen. Ein Beispiel: Es reicht nicht, ein Insektenhotel zu zeichnen. Das wird gebastelt, die notwendigen Materialien werden aus dem Baumarkt besorgt. „Auch da suchen wir unseren Weg. Unsere Schule wächst an diesen Projekten.“ Wie das Gebäude nebenan.