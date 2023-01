Die Gemeinde Borsdorf steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der umfangreichen Umbauarbeiten rund um den Bahnhof. Die LVZ sprach mit Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) über diese Großinvestition sowie über das, was darüber hinaus in ihrer Kommune in den kommenden zwölf Monaten ansteht.