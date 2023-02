Bei der Wahl des Gymnasiums oder der Oberschule braucht es auch Glück: In vielen Leipziger Schulen ist der Andrang so groß, dass Plätzte verlost werden müssen. Hier ein Überblick, wo es zuletzt die meisten Bewerbungen gab und wo Eltern Glück benötigen.

Leipzig. Am Freitag werden in Sachsen wieder Halbjahreszeugnisse vergeben. In den vierten Grundschulklassen gibt es dazu eine sogenannte Bildungsempfehlung für das weitere Lernen an Gymnasien und Oberschulen. Vor allem in Leipzig fällt die Entscheidung nicht leicht: Denn in vielen Schulen ist der Andrang größer, als es verfügbare Plätze gibt. Deshalb muss oftmals gelost werden. Wer dabei kein Glück hat, wird „weitergereicht“ und kommt unter Umständen auch an der nächsten Schule wieder in eine Verlosung.