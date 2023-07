Häusliche Gewalt in Leipzig ein „großes Problem“: Bündnis fordert mehr Beratungsangebote

Leipzig. Vertreterinnen verschiedener Gewaltschutz-Einrichtungen haben am Mittwochnachmittag für mehr Schutz und Beratungsmöglichkeiten für Personen demonstriert, die in Leipzig von häuslicher Gewalt betroffen sind. Sie forderten unter anderem mehr Personal für die Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS) in Leipzig. Vor allem für Frauen, inter, nichtbinäre und trans Personen habe sich die Situation massiv verschlechtert, argumentieren die Organisatorinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das, was gerade in Leipzig passiert, ist absurd“, sagt eine Mitarbeiterin der KIS, die nicht namentlich genannt werden möchte. „Nach 30 Jahren intensiver Arbeit haben wir es geschafft, dass sich von Gewalt betroffene Personen aus der Isolation herauswagen und sich Unterstützung suchen. Aber jetzt stehen wir vor dem großen Problem, dass wir nicht mehr alle aufnehmen können.“

Lesen Sie auch

Die Anzahl der polizeilichen Meldungen an die (KIS) habe sich seit 2021 mehr als verdreifacht. Das sei ein gutes Zeichen, weil sich das Dunkelfeld nun langsam aufhelle, sagt die Mitarbeiterin. Allerdings habe der Ausbau der Kapazitäten in der Beratungsstelle nicht annähernd in dem notwendigen Umfang stattgefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bunte Zettel für jede abgewiesene Person

Etwa 100 Personen haben sich auf dem Leipziger Burgplatz versammelt. Um auf den Missstand aufmerksam zu machen, haben sie für jede gemeldete Person, die von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffen ist, aber nicht beraten oder aufgenommen werden konnte, einen Zettel aufgehängt.

In der zentralen Sofortaufnahmestelle mussten demnach allein in diesem Jahr 168 Erwachsene und 152 Kinder aufgrund von fehlenden Kapazitäten abgelehnt werden. Etwa 500 weitere Personen konnten aufgrund von fehlenden Kapazitäten bei der KIS im Jahr 2023 nicht beraten werden. Laut Polizeiangaben sind 95 Prozent der betroffenen Personen weiblich.

LVZ