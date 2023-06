﻿Haftbefehle nach Leipziger „Tag X“: Gesuchte Linksextremisten bleiben verschwunden

Leipzig. Gelang den Ermittlern beim sogenannten „Tag X“ der linksautonomen Szene in Leipzig womöglich ein Coup? Immerhin bestand die Chance, dass unter jenen, die gegen das Urteil für die Linksextremistin Lina E. (28) und ihre Mitangeklagten auf Leipzigs Straßen protestieren wollten, auch untergetauchte Komplizen der Studentin sind. Zehn Männer kamen nach den massiven Ausschreitungen am Wochenende im Leipziger Süden in Untersuchungshaft: Fünf im Alter von 20 bis 32 Jahren am Freitagabend, wobei der Haftbefehl gegen den Jüngsten nun gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde, und weitere fünf zwischen 24 und 26 Jahren im Zuge der Krawalle am Sonnabend. Es geht um schweren Landfriedensbruch, versuchte Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Erste Prüfungen der Behörden ergaben nun: Zumindest diese zehn Tatverdächtigen gehörten nicht der Gruppierung um Lina E. an, teilte das sächsische Landeskriminalamt (LKA) auf LVZ-Anfrage mit.

Keiner von ihnen sei Teil der beiden derzeit tragenden Verfahren gegen die linksextreme Szene. Im Zusammenhang mit der sogenannten „Hammerbande“ um Lina E. – neben der mutmaßlichen Anführerin wurden drei Mitangeklagte verurteilt – fahnden die Behörden noch immer nach deren Verlobten Johann G. (29). Er gilt als einer der bundesweit gefährlichsten Linksextremisten, ist seit Sommer 2020 untergetaucht. Er hat in der Vergangenheit schon an gewaltsamen Demos in Leipzig teilgenommen und wurde dafür auch rechtskräftig verurteilt.

Keiner von Fahndungslisten bei Demo gefasst

Mittlerweile taucht er auf Fahndungslisten der ungarischen Polizei auf. Demnach soll G. im Februar an Anschlägen auf mutmaßliche Rechtsextreme beim „Tag der Ehre“ mitgemischt haben. Die vermummten Täter verletzten acht Menschen mit Hämmern und Schlagstöcken zum Teil schwer. Nach LVZ-Informationen können mehrere Verdächtige dem Umfeld von Lina E. zugeordnet werden. Einige wurden von der ungarischen Polizei festgenommen, nach anderen wird europaweit gefahndet. Martin S. (20) und Clara W. (22) aus Leipzig sind unter den Gesuchten.

Allerdings sollen weder sie noch andere untergetauchte Linksextremisten im Zusammenhang mit dem „Tag X“ auf dem Radar der Behörden aufgetaucht sein. Ins Netz ging der Polizei immerhin ein gebürtiger Moskauer (32), der bereits wegen diverser Delikte vorbestraft sein soll: „Russen-Jan“ ist auch Angehörigen in Leipzigs linksradikaler Szene ein Begriff. Er war immer wieder Thema im Verfahren gegen Lina E. am Oberlandesgericht Dresden.

Chemie-Leipzig-Hooligan unter Verdacht

In den Anfangswochen des Prozesses wurde die Aufnahme eines überwachten Autos abgespielt: Während der Fahrt in einem Smart am 15. Februar 2020 unterhalten sich offenbar Personen, die auch der Gruppe E. angehören, über den Überfall auf einen Kanalarbeiter in der Bornaischen Straße in Leipzig. Die drei Männer reden über ihren Bekannten Jan. Gegen diesen, einen Chemie-Leipzig-Hooligan, werde wieder ermittelt. „Auf der Bornaischen Straße vorm Zoro wurde so ein Kanalarbeiter verkloppt“, erzählt der eine. Der am 8. Januar 2019 in Leipzig-Connewitz attackierte und schwer verletzte Arbeiter habe bei der Polizei ausgesagt, dass einer der Täter einen russischen Akzent hatte – also genau wie Jan. Ob es denn auch der Jan war, wollen die anderen beiden wissen. „Also der hat damit überhaupt nichts zu tun“, sagt der Sprecher. „Das waren wir.“ Über die Deutung des Satzes „Das waren wir“ wurde im Laufe des Verfahrens noch mehrfach diskutiert. Jan soll aber an dem Überfall nicht beteiligt gewesen sein. Die Tat war letztlich Teil der Anklage gegen Lina E. und ihre Gruppierung.

Man sehe den Russen nicht als Mitglied der Bande um Lina E. an, so das LKA am Dienstag auf Anfrage, er sei auch nicht Teil des Verfahrens. Eine flüchtige Bekanntschaft soll allerdings sehr wohl bestehen. Demnach gehöre der jetzt inhaftierte mutmaßliche Steinewerfer, wie einige andere auch, zum Dunstkreis der verurteilten Linksextremistin.

