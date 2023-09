Hakenkreuz an Bushaltestelle im Leipziger Norden gesprüht

Leipzig. Unbekannte haben eine Bushaltestelle an der Messe-Allee in Leipzig-Seehausen mit einem Hakenkreuz beschmiert. Wie die Polizei Leipzig am Sonntag mitteilte, wurden zudem mehrere Schriftzüge in gelber und schwarzer Farbe hinterlassen und eine Holzbank zerstört. Festgestellt wurden die Schmierereien und Beschädigungen bereits am vergangenen Montag. Es wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

LVZ