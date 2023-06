Neustadt-Neuschönefeld

Streit im Leipziger Osten eskaliert: 36-Jähriger am Kopf verletzt – Verdächtiger im Gefängnis

Auf der Bussestraße sind am Donnerstagabend zwei Männer in Streit geraten. Am Ende musste einer ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verdächtige sitzt in U-Haft.