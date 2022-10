﻿Halloween in Leipzig und Schkeuditz – der Tag in Bildern

Bei zahlreichen Veranstaltungen in und um Leipzig ging es am Montag schaurig zu. Unsere Fotografen Dirk Knofe und Michael Strohmeyer haben sich umgesehen.

Leipzig/Schkeuditz. In Böhlitz-Ehrenberg öffneten sich am Abend die Tore zum Rollhockeystadion. Kleine und große „Monster“ trieben ihr Unwesen. Es gab einen Kostümwettbewerb und den traditionellen Lampionumzug auf den Berg des Grauens, den „Monte Böhlitz“. Zum Abschluss eines Grusel-Wusel-Geschichtenwettbewerbs hatte das Budde-Haus in Gohlis eingeladen. Beim Familienfest gab es Gruselgeschichten und Kürbissuppe. Der Zoo lud zu einem südamerikanischen Halloween-Spektakel mit kubanischer Musik und einem Kürbis-Schätz-Wettbewerb. Auch der Freizeitpark Belantis hatte sich ein gespenstisches Gewand zugelegt – mit fünf Grusel-Labyrinthen und jeder Menge düsterer Gestalten auf den Wegen im Abenteuerreich.