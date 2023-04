﻿Second-Hand: Nachfrage nach gebrauchten Produkten in Leipzig steigt

Second Hand und Vintage

Second-Hand-Läden: Shoppen aus zweiter Hand in Leipzig

Second Hand boomt in Leipzig. Viele kleine Läden, vor allem im Osten und Westen der Messestadt, haben sich auf diesen Trend eingestellt und verkaufen Klamotten aus zweiter Hand. Wir haben Leipziger Second-Hand-Läden in einer Übersicht verpackt.