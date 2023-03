﻿Leipziger Handelshochschule: Tobias Dauth wird neuer Rektor

Leipzig. Tobias Dauth übernimmt interimsweise das Amt des Rektors der Handelshochschule Leipzig (HHL). Wie die HHL Leipzig Graduate School of Management am Mittwoch mitteilte, haben Gesellschafter und Senat den 40-jährigen Management-Professor mit Amtsbeginn 1. März berufen, „um eine stabile Führung zu garantieren, während parallel der formale Nachfolgeprozess gestartet wurde“. Der bisherige Rektor Professor Stephan Stubner der HHL war am 7. Februar überraschend aus familiären Gründen zurückgetreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel Interimsrektor und Kanzler der HHL Leipzig

Dauth kam 2013 zunächst als Juniorprofessor für Internationales Management an die HHL. Als Kanzler gehört er bereits seit Januar 2022 zur HHL-Geschäftsführung. Dieses Amt behält er bis auf Weiteres parallel. „Ich freue mich sehr, diese traditionsreiche und innovative Hochschule auf Erfolgskurs zu halten und bin mir der großen Verantwortung bewusst“, sagte er über seine jetzige Berufung zum Interimsrektor.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dauth hat in Pforzheim und im US-Staat Indiana Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach zweijähriger Tätigkeit in einer Münchner Unternehmensberatung führte sein wissenschaftlicher Weg über Stationen in Berlin und das französische Rouen nach Leipzig, wo er mit Ehefrau und drei Kindern lebt.