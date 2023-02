﻿Mit Leidenschaft für den Beruf: Handwerk feiert 449 neue Gesellen

Am Samstag wurden auf der Leipziger Messe nicht nur 449 Gesellen gefeiert, sondern auch der Start der Mitteldeutschen Handwerksmesse. Wie die Branche für sich wirbt – und trotzt aller Herausforderungen Leidenschaft zeigt.

Arbeiten vor Hunderten Zuschauern: Celina ist im zweiten Lehrjahr in der Tischlerei von Jens Mantke aus Taucha – und zeigt auf der Handwerksmesse Mitteldeutschland ihren Beruf.

Leipzig. Für einen Moment verschwinden an diesem Samstagnachmittag all die Sorgen, die das Handwerk gerade plagen. Welche das sind, wissen sie hier aus eigener Erfahrung: Fachkräftemangel, Inflation, Lieferschwierigkeiten – die Liste ist lang, gerät jetzt aber mal in Vergessenheit.

Es ist mit 449 Gesellinnen und Gesellen der Nachwuchs, der im Congress Center der Leipziger Messe im Rampenlicht steht – und das aus gutem Grund: Die zumeist jungen Menschen haben ihre Ausbildung in der Region Leipzig in einem von 39 Handwerksberufen abgeschlossen. „Heute ist der Anlass, den ganzen Ballast zurückzulassen und zu feiern“, sagt Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig.

„Bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hinwill“

Kurz zuvor war er auf die Herausforderungen der Handwerksbranche kurz eingegangen. Man könne es sich nicht mehr leisten, Menschen bei der Bildung zurückzulassen, sagte Forßbohm. „Bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hinwill.“ Der Fachkräftemangel sei längst allgegenwärtig.

Und damit hatte Forßbohm gleich den Bogen zur Mitteldeutschen Handwerksmesse geschlagen. Denn um das Handwerk geht es gerade auch in der Messehalle 5, wo sich verschiedene Betriebe parallel zur Haus-Garten-Freizeit präsentieren. Und mit wem man dort auch spricht: Die Herausforderungen dieser Tage kommen hier ebenfalls zur Sprache, wenngleich die Messe eine Art Bühne fürs Handwerk ist: Hier stellen sich die Vertreter vor, zeigen, was es ausmacht, einen solchen Beruf auszuüben.

449 Gesellen wurden im Kammerbezirk Leipzig am 11. Februar 2023 auf der Handwerksmesse Leipzig freigesprochen © Quelle: Dirk Knofe

„Auch Bierbrauen ist Handwerk“, sagen zwei Leipziger Brauer

Wie vielfältig diese Berufe sind, zeigt sich in der Bandbreite der Aussteller: Fleischer, Bäcker, Elektroniker - und nicht zu vergessen der Bierbrauer. „Denn auch Brauen ist Handwerk“, betont Nico Synowzik, Gründer von Synde Bräu. Die Leipziger stellen in der Messestadt seit einigen Jahren Bier her. „Wir arbeiten noch mit den Händen, füllen mit der Hand ab“, sagt Synowzik.

v.l.: Jan Techert und Nico Synowzik von Synde Bräu. © Quelle: Dirk Knofe

Die Lage bei den Unternehmen, meinen die Brauer aus Leipzig, sei in ihrer Wahrnehmung „noch nicht so dramatisch“, wenngleich vieles teurer geworden sei. “Man muss schon die Preise erhöhen - sonst biste in zwei Jahren nicht mehr da“, meint sein Kollege Jan Techert.

Bier auf einer Handwerksmesse, das funktioniert aus unternehmerischer Sicht schon auf den ersten Blick: Wer probiert, kann schnell überzeugt werden. Und die Menschen sehen, wer hinter dem Produkt steckt.

Der Fachkräftemangel wird zum großen Problem

Für Jens Mantke, dem Geschäftsführer der gleichnamigen Tischlerei aus Taucha, ist auch das ein Grund, warum er seit 16 Jahren auf die Handwerksmesse kommt, wie er berichtet: „Handwerk muss man zeigen. Es reicht nicht, wenn ich sage: Ich habe hier eine Internetseite.“ Mantke geht ein paar Meter weiter und öffnet eine platzsparende Tür, die auch sein Unternehmen fertigt. „So etwas kann sich keiner vorstellen, wenn es im Internet steht.“

Unternehmer Jens Mantke: Sein Betrieb fertigt auch platzsparende Türen © Quelle: Dirk Knofe

Und wie geht es einem mittelständischem Unternehmen wie seinem in diesen Zeiten? „Wo soll ich anfangen“, antwortet der Geschäftsführer. Die größten Materialengpässe seien zwar überwunden, „dafür passt die Qualität an den Zuarbeiten nicht immer“. So fehle es auch den Zulieferern an Personal, etwa für die Qualitätskontrolle.

Generell, sagt Mantke, sei es „mit dem Personal ganz schwierig“. Das Handwerk stehe schließlich in Konkurrenz zu anderen Branchen, viele Arbeitskräfte würden von dort abgezogen. „Tischler ist eben kein ganz einfacher Beruf. Es gibt viele Jobs, bei denen man das Geld leichter verdient.“

Eine Geselle gesteht ein: Er habe ans Aufgeben gedacht

Trotzt aller Widrigkeiten schwärmen die Handwerksvertreter in Messehalle 5 regelrecht von ihrem Beruf, versuchen, Begeisterung auszustrahlen. Das tut indes auch Handwerkspräsident Forßbohm. „Andere spüren am Ende eines Tages Erschöpfung. Wir nennen das Erfüllung“, sagt er vor den fast 500 Gesellinnen und Gesellen. Wenig später kommt ein junger Geselle auf die Bühne, der aus seiner Aufregung kein Geheimnis macht. Die Ausbildung sei anstrengend gewesen, oft habe er dran gedacht, aufzugeben, berichtet er mit brüchiger Stimme. Und dankt seiner Freundin: Die habe ihm geholfen, die Ausbildung zu meistern. Von Weitem wirkt es jetzt, als kämpfe er mit den Tränen. Was bleibt, ist der Eindruck: Auch Handwerk kann emotional sein.