﻿Aus für den Harthkanal: „Traum von einem Leipziger Gewässerverbund ist geplatzt“

Leipzig. Als Schlüsselprojekt galt der Harthkanal im Leipziger Neuseenland, als Vorhaben, dass gewissermaßen alle glücklich machen sollte: Die Ausflügler, die in Leipzig ins Paddelboot steigen, über den Cospudener See hinüber zum Zwenkauer schippern können; die regionale Wirtschaft, die auf sprudelnde Einnahmen durch den Wassertourismus hoffen kann; und auch die Behörden, die auf den Kanal im Hochwasserschutz setzen.

Das zumindest waren die Hoffnungen. Auf die Zeitform kommt es hier an: Denn der Kanal, geplant als Verbindung zwischen „Cossi“ und Zwenkauer See, ist so erst einmal Geschichte. Fest steht das seit März, als klar wurde, dass die Beteiligten das Projekt in der ursprünglichen Form nicht weiterverfolgen. Was im Neuseenland bleibt, sind enttäuschte Gesichter, Unmut – und viele Fragen: War es das endgültig mit dem Vorzeigeprojekt Harthkanal? Und was bedeutet das für die Seenlandschaft?

Mit dem Aus wurde in Leipzig schon länger gerechnet

Zum Bild gehört: Überrascht von den jüngsten Entwicklungen waren die Wenigsten. „Wir haben das erwartet“, sagt Benedikt Kahlstadt, Geschäftsführer der Seebad Zwenkau GmbH, im Gespräch mit der LVZ: „Wir sind seit Längerem nicht davon ausgegangen, dass es zur touristischen Nutzung des Harthkanals kommt.“

Benedikt Kahlstadt von der Sächsisches Seebad Zwenkau GmbH: „Für die Region ist das ein herber Schlag“ © Quelle: André Kempner

Warum – das verrät ein Blick auf die Zahlen, die eine Kostenexplosion offenbaren. Wie die verantwortliche Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) erklärt, seien die erforderlichen Kosten auf circa 160 Millionen Euro gestiegen. Das entspricht einer Verzehnfachung.

Das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsprüfung mit dem Freistaat und „intensiven Gesprächen“: Das Projekt solle in der Form nicht fortgeführt werden. Das sei indes „keine Entscheidung durch die LMBV, sondern eine gemeinsame Entscheidung aller Beteiligten“ gewesen, betont der Bergbausanierer.

Der Fokus liegt nun auf dem Hochwasserschutz

Nun solle der Fokus auf die „Herstellung der hydraulischen Gewässerverbindung und den Hochwasserschutz“ gelegt werden. Die Weichen würden laut LMBV in diesem Jahr gestellt, 2024 könne mit den Planungen begonnen werden. Bis der Harthkanal seine Hochwasserschutzfunktion erfüllen kann, wird es wohl noch dauern: Es seien „umfangreiche Fach-und Genehmigungsunterlagen zu erstellen, was eine mehrjährige Bearbeitungsdauer bedingt“. Immerhin: Eine touristische Nutzung solle in den weiteren Planungen berücksichtigt werden, „so weit als möglich“, wie es heißt.

Kahlstadt von der Seebad Zwenkau GmbH macht sich aber kaum Hoffnungen, dass bald Schiffe auf dem Kanal fahren. Auch die Folgen, die das faktische Scheitern des Projekts habe, seien nicht zu unterschätzen: „Für die Region ist das ein herber Schlag. Der Harthkanal hat eine große Bedeutung für die wassertouristische Nutzung“, betont er.

Alternative Finanzierung wird ins Auge gefasst

Kahlstadt macht sich nun Gedanken, wie es im Neuseenland weitergeht – auch für den Tourismus. „Für Menschen, die Wasserwandern, sind die Seen nicht attraktiv. Die fahren lieber in die etablierten Regionen.“ Es sei nun schwer, das Neuseenland als vernetzten Gewässerverbund anzusehen. „Der Traum ist wohl geplatzt“, sagt er.

Den Traum wollen die beteiligten Kommunen aber nicht aufgeben. Gerungen wird nun um eine alternative Finanzierung, wofür auch die Leipziger Industrie- und Handelskammer als Mitglied der Steuerungsgruppe plädiert. Man sei „betroffen und enttäuscht“, was den Harthkanal angehe, sagt Dr. Gert Ziener, Geschäftsführer Grundsatzfragen der IHK zu Leipzig, gegenüber der LVZ. „Dennoch gilt es jetzt, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und Alternativen für eine Realisierung ins Auge zu fassen, die auch die wassertouristische Komponente berücksichtigen.“ Die Gelder, die für den Strukturwandel in den Kohleregionen bis 2038 auch in Sachsen bereitstehen, seien dabei eine realistische Quelle. Auch Zwenkaus Bürgermeister Holger Schulz (CDU) drängt darauf, an der touristischen Verwendung festzuhalten. „Es ist ganz wichtig, dass wir die Trasse dafür nicht blockieren“, sagt er.

Kanal zwischen Störmthaler und Markkleeberger See weiter gesperrt

Weiter östlich im Neuseenland wartet aber bereits die nächste Baustelle. Seit 2021 ist der Störmthaler Kanal zwischen Markkleeberger und Störmthaler See gesperrt, Grund sind Risse in der Böschung. „Als großen Einschnitt“ bezeichnete das Stephan Mann gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, er ist Betriebsleiter der Personenschifffahrt im Leipziger Neuseenland. Die Firma ließ Schiffe zwischen den Seen fahren, betreibt mittlerweile nur noch zwei Ausflugsdampfer. Und wie es am Kanal weitergeht – das bleibt unklar. Ein Gutachten für die LMBV soll die Ursachen der Risse klären, ein Ergebnis wird in diesem Jahr erwartet.

In der Lausitz hingegen war der Kanalbau erfolgreicher: Zehn Verbindungen wurden hier laut LMBV gebaut, zwei sind für den Boots- und Schiffsverkehr freigegeben. Bis Ende 2025 könnten drei derzeit gesperrte Kanäle öffnen, unter anderem der Ilse-Kanal zwischen Großräschener und Sedlitzer See. Von einer solchen Perspektive können jene, die ihre Hoffnungen auf den Harthkanal bei Leipzig gesetzt haben, nur träumen.