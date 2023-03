Harthkanal kommt nicht: Schiffbruch im Leipziger Neuseenland?

Aus der Traum: Der Harthkanal zwischen Zwenkauer und Cospudener See wird vorerst nicht gebaut. Auch die neue Bootsschleuse liegt damit auf Eis. Damit wird der Wassertourismus im Leipziger Neuseenland um eine attraktive Verbindung ärmer. Hauptgrund ist eine fast unglaubliche Kostenexplosion.

wer im Sommer das Leipziger Neuseenland auf dem Wasser erkundet und beim Rudern oder Paddeln neue Kräfte in sich weckt, wird diese Nachricht mit Bedauern lesen: Der Traum vom Schiffsverkehr zwischen Zwenkauer und Cospudener See ist vorerst geplatzt. Ganz unerwartet kommt die Absage an den Bau des Harthkanals indes nicht. Das einst als Schlüsselprojekt im Leipziger Neuseenland gefeierte Projekt hat bereits gut 35 Millionen Euro verschlungen. Einst waren ganze 10 Millionen Euro veranschlagt. Da die Baukosten aber immer weiter aus dem Ruder liefen, stoppte der Bergbausanierer LMBV bereits vor knapp zwei Jahren die Arbeiten. Inzwischen werden die Kosten für die Vollendung der schiffbaren Unterführung unter der Autobahn 38 auf bis zu 150 Millionen Euro geschätzt.

Nun ist klar: Der knapp 800 Meter lange Kanal wird ein Projekt auf dem Papier bleiben. Statt einer attraktiven Wasserstraße soll es lediglich einen kaum sichtbaren Überlauf zum Hochwasserschutz geben. Ein Schiffbruch im Neuseenland? Die Reaktionen in der Region Leipzig fallen zumindest verbittert aus. Landrat Henry Graichen (CDU) sprach von Unverständnis und einer „tiefen Verärgerung“ über die Entscheidung von LMBV und verschiedenen Behörden des Freistaats.

Was bleibt, ist nun die trockene Erkenntnis, dass bei Ebbe in der Kasse der Tourismus nicht immer auf der Erfolgswelle schwimmt. Immerhin will die Steuerungsgruppe Harthkanal nun alternative Finanzierungsmöglichkeiten prüfen.





