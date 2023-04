Einsatz gegen Drogen und Diebe – Polizeikontrolle im Bereich des Hauptbahnhofs

In einer mehrstündigen Aktion kontrollierte die Polizei am Dienstag den Bereich rund um den Leipziger Hauptbahnhof. Dabei konnten mehrere Drogendelikte festgestellt und ein Dieb gefasst werden.

Leipzig. Die Polizei hat am Dienstag mehrere Drogenverstecke am Schwanenteich im Leipziger Zentrum entdeckt. Das ist das Ergebnis einer größeren Kontrolle der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Bahnhof-Zentrum“, die am Dienstag von 13 bis 20 Uhr in der Leipziger Innenstadt und rund um den Hauptbahnhof erfolgte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterstützt wurde sie dabei von der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Inspektion „Zentrale Dienste“. Ziel der Kontrollen war die Bekämpfung der Drogen- und Eigentumskriminalität. Dabei kam auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz, wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mitteilte.

In der Parkanlage am Schwanenteich zeigte der Drogenspürhund drei Depots mit verkaufsfertigen Konsumeinheiten an. Im Ergebnis der Kontrollen wurden jeweils drei Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes und des Inverkehrbringens von Betäubungsmitteln eingeleitet – und jeweils eines wegen Erwerbs und Handels von beziehungsweise mit Betäubungsmitteln.

Dieb auf frischer Tat ertappt

Zudem sahen die Beamten im Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“ einen Mann, der einen Rucksack aus einem Schließfach nahm. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige, der bereits mehrfach wegen Ladendiebstählen in Erscheinung getreten ist, in dem Rucksack etikettierte Kleidungsstücke im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages hatte. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht vorzeigen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt, heißt es von der Behörde.