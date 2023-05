﻿ Fuchswelpe aus Tunnel am Leipziger Hauptbahnhof gerettet

Junges hatte sich verirrt

Der Fuchswelpe ist aus einem Schacht am Hauptbahnhof in Leipzig gerettet worden.

In einer zweistündigen Rettungsaktion ist am Freitag ein kleiner Fuchs aus dem Tunnellabyrinth am Hauptbahnhof Leipzig gerettet worden. Zeugen wurden auf die Rufe des Tieres aufmerksam.

EmS WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket