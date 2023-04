Geschlagen und bestohlen: 19-Jähriger vor Leipziger Hauptbahnhof ausgeraubt

Nach einem Raubüberfall an der Zentralhaltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Ein 19-Jähriger wurde von Unbekannten angegriffen und ausgeraubt.

Zeugen gesucht: Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag an der Zentralhaltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof beraubt. (Archivbild)

Leipzig. Am Wochenende ist ein 19-Jähriger Opfer eines Raubes vor dem Leipziger Hauptbahnhof geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach habe sich der junge Mann am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr an der Zentralhaltestelle aufgehalten. Dort sei er von zwei Unbekannten angegriffen worden, die erst auf ihn einschlugen und dann seine Geldbörse stahlen.

Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Jugendliche kam ohne Verletzungen davon. Nach ersten Schätzungen der Polizei ist durch den Raub Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstanden.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort und ermittelt nun wegen Raubes. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise zur Tat oder den beiden Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter 0341 966 4 6666 entgegen.