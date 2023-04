﻿Bilanz: So viele Unfälle ereigneten sich seit 2020 am Hauptbahnhof Leipzig

Leipzig. Seit dem Beginn der Umbauarbeiten vor dem Leipziger Hauptbahnhof im Ost-West-Abschnitt zwischen Einmündung Georgiring/Brandenburger Straße und Kurt-Schumacher-Straße gibt es einen Schlagabtausch unter Befürwortern und Gegnern.

Im Mittelpunkt steht auch die Frage, ob der Abschnitt ein Unfallschwerpunkt ist. Der LVZ liegen jetzt Zahlen der Leipziger Polizei vor, die von denen der Stadt Leipzig erheblich nach oben abweichen. Demnach wurden im Zeitraum von Neujahr 2020 bis Silvester 2022 insgesamt 46 Verkehrsunfälle polizeilich registriert, wie eine Polizeisprecherin am Montag auf Nachfrage mitteilte. Das wären dann pro Jahr etwas über 15.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) hatte bei der Vorstellung der Umbaupläne von 24 Unfällen im gleichen Zeitraum gesprochen und Kritik auf sich gezogen, weil damit nicht die Unfallschwerpunkt-Kriterien der Stadt (pro Jahr 15) erfüllt seien. Die Polizei-Statistik listet explizit die Verkehrsunfälle auf der Fahrbahn auf (ohne Taxistand, Zentralhaltestelle und Fußverkehr an der LVB-Haltestelle). So gab es 25 Unfälle wegen Fahrstreifenwechsel, 13 Auffahrunfälle, einen Unfall beim Abbiegen, drei Unfälle des Typs „Einbiegen/Kreuzen“, drei Unfälle beim „Überschreiten“ und einen Unfall „Sonstiges“.

Alle Fußgänger-Unfälle bei Rot an der Ampel

Laut Polizei waren die Unfälle beim „Überschreiten“ auch die einzigen mit Beteiligung von Fußgängern. In allen drei Fällen überquerten Fußgänger die Straße bei Rot an einer der drei Ampeln und wurden von einem Kfz erfasst. Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern wurden zweimal registriert. Auch in diesen Fällen wurde die Fahrbahn per Rad im Bereich der Fußgängerampeln überquert. Einmal fuhr ein Radfahrer bei Rot und in dem anderen Fall ein Autofahrer, so die Polizeisprecherin.

„Unabhängig von der Polizeistatistik wissen wir, dass der Bereich ein Unfallschwerpunkt ist“, sagte Thomas Dienberg am Montag gegenüber der LVZ.