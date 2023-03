Streit eskaliert: Mehrere Verletzte nach Prügelei im Leipziger Hauptbahnhof

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Hauptbahnhof Leipzig landete ein Beteiligter wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Auslösern der Prügelei.

Leipzig. Eine Prügelei am Leipziger Hauptbahnhof kam am Freitag zu einem blutigen Ende: Mehrere Männer hatten sich am späten Abend gestritten und sich schließlich gegenseitig angegriffen, teilte die Bundespolizei Leipzig mit. Dabei wurden mehrere Beteiligte verletzt.

Die Gruppe aus zehn Männern im Alter von 20 bis 54 Jahren habe gegen 23 Uhr zunächst wegen einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Querbahnsteig auf sich aufmerksam. gemacht Als das Sicherheitspersonal erfolglos versuchte, den Streit zu deeskalieren, begannen sie aufeinander einzuschlagen.

Streit eskaliert trotz Sicherheitspersonal

Dabei kam laut Polizei auch eine Bierflasche zum Einsatz. Die Männer ließen erst von einander ab, als die Polizistinnen und Polizisten damit drohten, Pfefferspray und einen Schlagstock einzusetzen.

Wegen der Prügelei trugen einige der Beteiligten Hämatome davon, unter anderem am Kopf. Einer der Männer wurde vor Ort ärztlich versorgt. Eine weitere Person sei wegen einer starken Blutung an der Hand in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie es zu dem Konflikt gekommen ist, sei noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.