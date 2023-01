﻿Mikrokosmos Hauptbahnhof Leipzig: Seine Faszination, seine Menschen, seine Geheimnisse

Leipzig. Von ganz oben fällt der Blick 26 Meter tief. Auf Geschäfte, auf Fassaden, auf gläserne Türme. Wie riesengroße Münder stehen die vier Natursteinbögen in Richtung Bahnsteige offen, um Reisende ein- und auszuatmen. Überall Menschen, Menschen, Menschen. 25 Millionen strömten 2022 in Leipzigs Hauptbahnhof, der Tagesrekord lag bei 128.000. Was machen die alle hier, in diesem Mikrokosmos, und was haben sie zu erzählen?

Eine Menge Geschichten bekam Thomas Oehme allein im vergangenen Jahr mit. Traurige von erschöpften Geflüchteten aus der Ukraine bis hin zum berührenden Trompetenspiel eines Jungen am Heiligabend, das die riesige Halle mit Weihnachtsliedern füllte. Oehme ist seit 2015 Center-Manager des ECE Einkaufszentrums Promenaden im Hauptbahnhof Leipzig – neben der Deutschen Bahn Hausherr des Objekts. Die Faszination seines Arbeitsplatzes ist Oehme auch nach acht Jahren täglich bewusst. „Eine Stadt in der Stadt, die nie langweilig wird“, sagt er.

Aura eines Palastes

Wenn der 45-Jährige zu bestimmten Anlässen Gäste an nicht öffentliche Stationen des Areals führt, spaziert seine Vorfreude vorweg. Denn Oehme weiß, wie tief Kinnladen klappen können beim Betreten des früheren Weinlokals oder des einstigen Mitropa-Speisesaals. Eingefasst in Holztäfelung und beleuchtet von Lampen in Riesentraubenform, hat der Bahnhof die Aura eines Palastes. Bald soll der Dornröschenschlaf vorbei sein: Ein großes Unternehmen unterschrieb gerade einen Mietvertrag, doch der Name bleibt noch unter Verschluss. „Weltbekannt und bisher nicht in Leipzig präsent“, verrät Oehme nur.

Draußen, im öffentlichen Bahnhofsraum, kreuzen sich die Wege Tausender aus den unterschiedlichsten Anlässen: um einzukaufen, zu demonstrieren, Bundesliga-Fußball zu sehen oder ein Festival zu erleben. Oder um zu reisen. So wie Michael Hansen, der gerade in der Sitzlandschaft des Eiscafés akribisch seinen Becher auskratzt. Der 74-jährige Thüringer fliegt mit seinem aus Regensburg angereisten Freund Edi Dell am Nachmittag von Leipzig aus nach Ägypten. Aus einem Grund sind sie etwas früher am Bahnhof angekommen: „Hier gibt es das beste Schokoeis, das ich je gegessen habe.“

Als das 9-Euro-Ticket galt, fuhr Hansen manchmal nur für dieses Schokoeis von Erfurt nach Leipzig. „Natürlich habe ich dann auch ein bisschen rumgeguckt“, sagt er. Die Einführung des Billigfahrscheins für drei Sommermonate war es auch, die dem Hauptbahnhof am ersten Samstag seiner Gültigkeit den Tagesrekord einbrachte. Erfasst wurde er durch digitale Zählkameras, die an allen Eingängen angebracht sind. „Das war ein Ausnahmezustand, doch ich bin sicher, dass sich auch das 49-Euro-Ticket positiv aufs Geschäft auswirken wird“, prognostiziert Thomas Oehme.

Die lange Geschichte des Hauptbahnhofs beherbergt Kurioses. 1898 einigten sich die sächsische und die preußische Staatsregierung sowie die Stadt auf die Errichtung eines gemeinsamen Baus am Georgiring. Weil die Aufteilung paritätisch sein sollte, entstand bis 1915 auf einer Grundfläche von über 83.000 Quadratmetern ein eigentlich viel zu großer Doppelbahnhof: mit zwei Verwaltungen, zwei Wartesälen, zwei Eingangshallen. Die Bahnsteige 1 bis 13 gehörten den Preußen, 14 bis 26 den Sachsen. Eine Spaltung zwischen Ost und West, im Nachhinein geradezu kindisch.

Kino, Knast und Kegelbahn

Zu DDR-Zeiten traf der Vergleich mit einer Kleinstadt noch stärker auf das Gelände zu: Unter den Dächern des Hauptbahnhofes waren ein Kindergarten für Nachwuchs von Mitropa-Angestellten, eine Kegelbahn, das Defa-Zeitkino und sogar ein Gefängnis untergebracht. Der große Umbau nach der Friedlichen Revolution ab Mitte der 1990er-Jahre machte aus der exorbitanten, weitgehend unbelebten Echokammer ein „Einkaufszentrum mit Gleisanschluss“, wie manche spotteten, 2013 ergänzt um den Citytunnel.

Aktuell sind die Promenaden mit 140 Geschäften und Gastronomie besiedelt. Dass hier an Sonn- oder Feiertagen die zwei Drogerien, vor allem aber die beiden Supermärkte öffnen, ist versorgungstechnisch für viele, die das Einkaufen unter der Woche vergessen oder zeitlich nicht geschafft haben, die Rettung. Lange Schlangen vor den Kassen von Rewe und Aldi sprechen eine eindeutige Sprache.

„Der Umbau ist das Beste, was dem Hauptbahnhof passieren konnte“, urteilt Stephan Hanisch, „seitdem findet hier das pure Leben statt.“ Schon vor der offiziellen Eröffnung, seit 1913 nämlich, hat seine Familie das Blumengeschäft in der Westhalle eröffnet, hat den Wandel erlebt und drei politische Systeme. „Das ist ein besonderer Ort“, sagt der 51-Jährige.

Blumen, ein häufiges Requisit für Emotionen in Bahnhöfen. Der Gefühlsstau bei Ankunft oder Abschied entlädt sich vor allem an den Gleisen, die als breit gefächerte Adern von draußen kommen und – vom Gebäude verengt – an die Bahnsteige gezwungen werden. Kein anderer Ort bündelt Sehnsucht, Glück und Tragik wie dieser. Er kann so romantisch sein wie mystisch, wirksam verstärkt durch die Kombination aus Nacht, mattem Licht, kreischenden Schienen und hallenden Durchsagen. Kulisse für Heiratsanträge und Trennungen.

Nach dem Shoppen ein Bier

Oder für Filmarbeiten. In der Bahnhofskneipe „Gleis 8“ wurden 2021Szenen für die Verfilmung von Clemens Meyers Erzählband „Die stillen Trabanten“ gedreht. Jetzt, am Samstagmittag, stehen bereits Biere vor den Gästen, Wolken aus Nikotin verdicken die Luft. Florian (20) und Rick (24) aus Grimma haben es sich am Tresen gemütlich gemacht und paffen. „Wir waren zum Shoppen hier und trinken jetzt noch was, bevor wir zurückfahren. Leipzig ist immer einen Ausflug wert.“

Wenige Meter entfernt sind die gerade angekommenen Ukrainer Mischa Bykov und Viktoria Demianova beeindruckt von Schönheit und Atmosphäre des Hauptbahnhofs. Besonders angefixt ist Bykov allerdings von der Modelleisenbahn nahe Gleis 9. Fasziniert verfolgt der in Hannover lebende 18-Jährige die Miniaturmodelle, die nach dem 1-Euro-Einwurf die Kunststoff-Landschaft durchfahren, und rattert nebenbei Typenbezeichnungen von ICEs herunter. „Ich möchte Lokführer werden, leider wurde die Bewerbung in Hannover abgelehnt.“ In Leipzig sind er und Demianova, um einen gemeinsamen Freund zu besuchen.

Arbeitsplatz für 1500 Menschen

1500 Menschen arbeiten auf dem Hauptbahnhof. Von Bahn- und Laden-Angestellten über Bundespolizei bis hin zu Reinigungskräften. Auch die Damen, die hinter den Glasscheiben der Reisebank sitzen und 197 Währungen für den Geldumtausch parat haben. Sie alle bilden das personelle Gewebe im Mikrokosmos, der ein Mix ist aus Konsumtempel, Reisezentrum, Sehenswürdigkeit – und Spiegelfläche der Gesellschaft. Während die Managerin in der DB-Lounge ihren Laptop aufklappt, bekommt ein Obdachloser einen Kaffee in der Bahnhofsmission. Während der Arbeiter den Zug nach Hause nimmt, zieht sich im unterkellerten Durchgang unter den Gleisen eine junge Frau Rauschgift durch die Nase.

Vandalismus ist ein Problem. „Jährlich geht für das Beseitigen von Schmierereien und Sachbeschädigung eine sechsstellige Summe drauf“, berichtet Thomas Oehme. „Ich habe großen Respekt vor dem Reinigungspersonal, das macht einen tollen Job.“ Offensichtlich macht Oehme seine Arbeit auch nicht schlecht: „Die Promenaden sind ein professioneller, fairer Vermieter“, lobt Stephan Hanisch. „Die sind darauf bedacht, dass es den Händlern gut geht. Ich weiß, dass das nicht an allen Bahnhöfen so ist.“

Wenn Oehme nach langen Sitzungen oder Arbeitstagen den Kopf durchlüften will, steigt er Hunderte Stufen, bis er auf dem Dach des Hauptbahnhofs steht. Allein, die Hände in den Hosentaschen, atmet er durch, mit exklusivem Blick auf die anderen Wahrzeichen Leipzigs. „Eine wahnsinnig tolle Aussicht“, sagt er. Dann kehrt er zurück in die Stadt in der Stadt, die niemals langweilig wird.