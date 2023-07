Schlägerei am Hauptbahnhof Leipzig: Polizei nimmt drei Jugendliche fest

Leipzig. Die Bundespolizei hat am Montag im Leipziger Zentrum drei Jugendliche gestellt, die zuvor zwei Männer am Hauptbahnhof verprügelt haben sollen. Die 16, 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen sollen sich am Nachmittag auf einem Bahnsteig mit einem 30-Jährigen und einem 35-Jährigen gestritten haben. Im Laufe der Auseinandersetzung schlugen sie auf die beiden Männer ein, so die Polizei. Der 35-Jährige ging zu Boden und wurde dort getreten, heißt es.

Die Männer seien durch die Schlägerei leicht verletzt worden. Die Täter seien noch vor Eintreffen der Polizei geflohen, wurden jedoch von Einsatzkräften der Bundes- und Landespolizei in der Innenstadt gefasst und durchsucht. Dabei fanden die Beamtinnen und Beamten Drogen im Besitz des 17-Jährigen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 17-Jährigen wurde außerdem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

