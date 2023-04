Radstreifen am Hauptbahnhof nun farbig markiert

Die Vorbereitungen für den neuen Radweg am Leipziger Hauptbahnhof gehen weiter. Nun wurde die Spur in kräftigem Grün gestrichen. Ab Mai sollen dort Radfahrende offiziell sicherer unterwegs sein.

Leipzig. Die neue Fahrradspur vor dem Leipziger Hauptbahnhof ist nun noch besser zu erkennen. Nach der Abtrennung vom Rest der Fahrbahnen durch einen dicken Strich leuchtet die Spur seit Freitag in kräftigem Grün – pünktlich zum geplanten Inkrafttreten der neuen Verkehrsregelung auf der Magistrale im Mai.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Neuregelung der Verkehrsströme vor dem Leipziger Hauptbahnhof erhitzt in der Messestadt derzeit viele Gemüter. In der jüngsten Stadtratsversammlung in der vergangenen Woche ging es in der Debatte um dieses Thema emotional zu. Eine Petition fordert zudem, das Vorhaben zu stoppen. Alles, weil vor dem Hauptbahnhof eine neue Fahrrad- auf einer bisherigen Autospur entsteht, um den von Fußgängern und Radfahrern bislang gemeinsam genutzten Fußweg zu entlasten. Dafür wurden die bisher vier Autospuren an dieser Stelle auf drei reduziert – ähnlich zur Situation auf der gegenüberliegenden Seite.

Lesen Sie auch

Der neue Fahrradweg beginnt kurz hinter der Einmündung der Brandenburger Straße und wird am Ende der Westhalle wieder auf den Gehweg geführt.