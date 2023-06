Leipziger Hauptbahnhof: Mann erbeutet über Wochen Wechselgeld aus Snackautomaten – und wird erwischt

Leipzig. Ein Mann hat mehrere Snackautomaten im Leipziger Hauptbahnhof so manipuliert, dass er an das Geld darin gelangen konnte. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter bereits vergangenen Mittwoch, 14. Juni, auf frischer Tat ertappt. Der 56-Jährige ist polizeibekannt.

Fälle von Diebstahl über Leipzig hinaus

Schon Anfang Mai war die Bundespolizei vom Betreiber diverser Snackautomaten am Leipziger Hauptbahn alarmiert worden: An den Automaten habe sich jemand zu schaffen gemacht, sodass Käuferinnen und Käufer zwar weiterhin ihre Ware bekämen, nicht aber das Rückgeld. Da eine Vielzahl von Fällen gemeldet wurde, leitete die Bundespolizei schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

Was genau an den Automaten verändert wurde, um an das Wechselgeld zu gelangen, wollte die Polizei auf Nachfrage nicht verraten. Man wolle möglichen Nachahmungstätern keine Grundlage bieten. Wie viele Automaten manipuliert wurden, ist unbekannt, ebenso wie die Summe, die der mutmaßliche Täter erbeutet haben soll. „Automaten wurden wohl nicht nur in Leipzig manipuliert, sondern tatsächlich überregional“, sagt Bundespolizeisprecherin Yvonne Manger.

Geschnappt wurde der mutmaßliche Dieb schließlich, während er erneut versuchte, einen Automaten zu sabotieren. Im Vorfeld hatten die Ermittler durch die Kameraüberwachung im Hauptbahnhof herausgefunden, wie der Verdächtige aussieht.

