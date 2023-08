Hauptbahnhof Leipzig: Serientäter wird gefasst, kommt frei und schlägt erneut zu

Leipzig. Ein Serientäter hat im Leipziger Hauptbahnhof mehrere Straftaten begangen, bevor die Polizei ihn letztlich stoppen konnte. Zwischen seinen Taten hatten Beamte der zuständigen Bundespolizei den 23-Jährigen bereits in Obhut, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Nach der Freilassung setzte er seine Einbruchs- und Diebestour aber fort.

Zunächst brach der 23-Jährige in der Nacht zu Samstag in ein Geschäft im Hauptbahnhof ein. Dabei stahl er 1000 Euro und konnte entkommen. Jedoch hatten Überwachungskameras im Hauptbahnhof die Tat gefilmt. Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde der 23-Jährige dann bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt erwischt. Wegen der Ähnlichkeit zum Vorfall vom Freitag verglichen die Polizisten den Mann mit den bereits vorhandenen Aufnahmen.

Wenige Stunden später sei der Mann dann in zwei weitere Läden im Hauptbahnhof eingedrungen. Auch dort sichteten die Polizisten Videomaterial. Der Bundespolizei zufolge setzte der 23-Jährige seine Einbruchsserie in den Promenaden des Bahnhofs fort und drang in ein weiteres Geschäft ein. Dabei wurde er festgenommen.

Die Bundespolizei Leipzig ermittelt nun gegen den Mann wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Auf Anweisung des Amtsgerichtes Leipzig brachten die Bundespolizisten den 23-Jährigen am Dienstag in die Justizvollzugsanstalt Leipzig.

