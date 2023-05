﻿Tempo 30-Blockade am Hauptbahnhof: Leipziger protestieren für Verkehrswende

Leipzig. Schon wieder ist der neue Radweg vor dem Leipziger Hauptbahnhof in aller Munde. Denn: An der heiß diskutierten Spur sind am Dienstagnachmittag etwa 60 Menschen zusammengekommen und haben dort nicht nur einen riesigen „Tempo 30“-Schriftzug geformt, sondern prompt auch einen zweiten Radweg errichtet – zumindest für kurze Zeit. Die Aktionen wurden anlässlich der Weltfahrradkonferenz Velo-City vom ADFC Leipzig, der Initiative „Verkehrswende Leipzig“, der Ortsgruppe des BUND und weiteren Bündnissen organisiert.

Temporärer Pop-Up Radweg vom Hauptbahnhof zur Löhrstraße in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Zahlreiche Radfans hatten sich am und um den Hauptbahnhof versammelt, um die dort gerade neu errichtete Fahrradspur mit einem Pop-up-Radweg bis zur Löhrstraße zu erweitern. Die Aktion solle zeigen, wie es vor dem Bahnhof weitergehen kann, erklärte Robert Strehler, Vorstandsvorsitzender der Leipziger Ortsgruppe des ADFC. Ziel sei es, dass Radfahrerinnen und Radfahrer in Zukunft komplett um den Ring fahren können – idealerweise in beide Richtungen.

Protest für Tempo 30 - Menschen legen sich auf die Straße Mehrere Verbände in Leipzig schlossen sich zusammen, um auf Tempo-30-Zonen und mehr Radwege in Leipzig aufmerksam zu machen. © Quelle: Fabienne Küchler und Nicole Grziwa

So schnell, wie die erweiterte Radspur aufgetaucht war, war sie allerdings auch wieder verschwunden. Nach etwas mehr als einer Stunde räumte die Polizei die Absperrbaken weg und gab die Fahrbahn für den Autoverkehr wieder frei. In den knapp 75 Minuten zuvor war die Spur rege genutzt worden: Weit mehr als 100 Menschen auf Fahrrädern sind in dieser Zeit an den jubelnden Aktionsteilnehmerinnen und Aktionsteilnehmern vorbeigefahren, wie die Zählstelle registrierte.

Flashmob für Tempo 30

Die Verkehrs- und Umweltbündnisse wiesen am Dienstag jedoch nicht nur auf Möglichkeiten, die Radinfrastruktur zu verbessern, hin, sondern machten auch auf ein anderes „heißes“ Thema aufmerksam: Tempo 30 im städtischen Raum. Etwa 30 Personen schlüpften zu diesem Zweck in Maleranzüge und legten sich auf den sonst viel befahrenen Ring vorm Hauptbahnhof, dafür von der Polizei gesperrt worden war. Dort formten sie den Schriftzug „Tempo 30“. Hierfür setzt sich der Leipziger ADFC schon seit mehreren Jahren ein. Er fordert verbindliche Maßnahmen vom Bundesverkehrsminister.

Velo-City als Anreiz für Verkehrspolitik in Leipzig

In den Wochen vor der Weltfahrradkonferenz Velo-City habe sich nicht zuletzt wegen der Radspur vor dem Hauptbahnhof und der Initiative, eine Fahrradgarage am Bahnhof zu etablieren, schon viel getan. Leipzig, so Strehler, sei auf einem guten Weg, doch es gebe noch viel zu tun. Deswegen sei die Velo-City eine große Chance für die Messestadt, betonte der ADFC-Vorstand. „Für die Konferenz kommen zahlreiche Expertinnen und Experten in die Stadt, die wertvolle Impulse für Verbesserungen geben können; ganz nach dem Motto ,Best Practice’“, sagte er.