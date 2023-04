Besitzerlose Tasche löst Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Leipzig aus

Wegen eines Polizeieinsatzes im Citytunnel am Leipziger Hauptbahnhof fuhren am Donnerstag zahlreiche Züge mit Verspätung. Grund war eine unbeaufsichtigte Tasche an der Haltestelle.

Eine Tasche ohne Eigentümer hat am Donnerstagmittag für einen Polizeieinsatz im Citytunnel am Hauptbahnhof gesorgt. (Archivbild)

Leipzig. Aufruhr am Leipziger Hauptbahnhof: Eine Tasche hat am Donnerstagmittag für zahlreiche verspätete Züge und einen Polizeieinsatz gesorgt, wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig am Donnerstag mitteilte. Das Gepäckstück stand gegen 11.30 Uhr allein an der S-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof Tief, die Besitzerin oder der Besitzer war nicht in Sicht.

Auch nach einem Aufruf über die Lautsprecheranlage meldete sich niemand als Eigentümerin oder Eigentümer. Da von unbeaufsichtigten Gepäckstücken ein Sicherheitsrisiko ausgehen könnte, sperrte die Bundespolizei die S-Bahn-Haltestelle und stellte den S-Bahnverkehr im Citytunnel ein.

22 Züge hatten Verspätung

Bei der Durchsuchung der Tasche fanden die eingesetzten Spezialkräfte der Bundespolizei schließlich lediglich Verbandsmaterial. Nach etwa einer halben Stunde gaben sie Entwarnung, der Bahnverkehr durfte wieder rollen. Durch die Maßnahmen verspäteten sich insgesamt 22 Züge um rund 300 Minuten, wie die Behörde mitteilte.

„Es war eine glückliche Situation, dass die Spezialkräfte in der Nähe waren und der Einsatz zügig beendet werden konnte“, so Bundespolizeisprecher Jens Damrau. Denn: Je länger der Einsatz dauert, desto höher sind die Kosten. Für diese muss die Besitzerin oder Besitzer der Tasche aufkommen. Deswegen hat die Bundespolizei nun einen Kostenvorgang initiiert, heißt es. Unter Umständen könne eine Summe im vierstelligen Bereich fällig werden, so Damrau. Die Behörde hat die Ermittlungen zu der Eigentümerin oder dem Eigentümer der Tasche aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund weist die Bundespolizei Reisende darauf hin, Gepäck nicht unbeaufsichtigt zurückzulassen.