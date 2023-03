Die Zufahrtsstraße zum Leipziger Busstellplatz an der östlichen Seite des Hauptbahnhofs ist für Verkehr und Fußgänger wieder frei. Die dortigen Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen.

Der neu gestaltete Busabstellplatz am Hauptbahnhof in Leipzig.

Zufahrt zum Busparkplatz am Leipziger Hauptbahnhof ist fertig

Leipzig. Nach elfmonatiger Bauzeit ist die Zufahrtsstraße zum Busabstellplatz an der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs wieder für den Verkehr frei. Damit können die dort abgestellten Touristen- und Fernbusse nun über den Straßenabschnitt zwischen der Sachsenseite und der Brandenburger Brücke angefahren werden. Das teilte die Stadt mit. Auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sei dieser Zugang ab sofort nutzbar. Zuvor war das Fernbusterminal aufgrund der Baumaßnahmen nur über eine Umleitung erreichbar.

Leipziger Hauptbahnhof: Rund 1,5 Millionen Euro Baukosten

Die Baumaßnahmen sind Teil des Ausbaus der Straße Sachsenseite, das auch den Neubau des Busterminals in den Jahren 2018 und 2019 umfasste. Die Baukosten für die modernisierte Zufahrtsstraße liegen laut dem Verkehrs- und Tiefbauamt bei etwa 1,5 Millionen Euro. Unter anderem liege die Straßenoberkante nun 80 Zentimeter tiefer als die alte. Dafür hätten Leitungen umverlegt und eine neue Stützwand errichtet werden müssen. Das Bestandsbauwerk habe unter Denkmalschutz gestanden und sei in Anlehnung an das ursprüngliche Erscheinungsbild erneuert worden.

„Der Straßenausbau wird über das Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur’ (GRW Infra) des Freistaates Sachsen gefördert“, hieß es von der Behörde. In den nächsten Wochen erfolgen noch Arbeiten an der Stützwand sowie den Nebenflächen. Ende März soll der Umbau abgeschlossen sein.