﻿Hauptsache schicke Optik? Das steckt hinter instagrammablen Cafés in Leipzig

Leipzig. Helle Räume, samtige Möbel, frische Blumen, Latte-Art auf dem Kaffee – und weitergescrollt. Instagrammable Cafés gibt es auch in Leipzig. Zwischen 2000 und 10.000 Personen folgen den Social-Media-Seiten der Leipziger Cafés. Gehört es einfach dazu? Bringt es neue Gäste? Was steckt hinter dem schönen Design und wie schnell verbraucht sich die schicke Optik?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind Unternehmer. Es war das Ziel, einen Ort zu schaffen, der auf Instagram funktioniert“, sagen Alberto Dosse und My Le Thi – sie stecken hinter Endless, dem Café am Brühl 24, dem Instagram-Hotspot der Leipziger Cafés. Beide haben in Leipzig BWL studiert – und die Idee, ein Café zu eröffnen, kam während Albertos Masterstudium in England. Für die Jungunternehmer steht die Liebe zu Cafés und zu einer gewissen Ästhetic im Vordergrund. „Sonst würde das Endless nicht funktionieren“, sagt Inhaberin My.

Offene Küche, viel Grün und viel Weiß – die Einrichtung im Café Endless hat eine klare Linie. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Ein Jahr Planung für die perfekte Optik

Hinter den großen Glasscheiben locken gemütliche Stühle und helle Farben zum Verweilen ein. Eine offene Bar und Küche, frische Blumen auf den Tischen und verschiedene Materialien wirken perfekt aufeinander abgestimmt. „Über ein Jahr haben wir an der Planung gesessen“, schildert My, die vor ihrem BWL-Studium Architektur studiert hat, „wir haben alles selbst gemacht.“ Die Schriftart ist selbst entworfen, die Buchstaben, mit denen die Kaffeegetränke angepriesen werden, hat My selbst gebastelt, mit dem Lineal angeordnet und aufgeklebt. Die Stühle und Tische wurden so designt und in Auftrag gegeben, wie es sich My vorgestellt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Pflanzen und Blumen schmücken das Endless. Die gemütlichen Sofas und Sessel sehen auf Posts gleich einladend aus. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Es seien die Details, die das Café so schön machen, findet My und deutet auf den Eingangsbereich, der mit unzähligen kleinen Natursteinen gestaltet ist. Darin der Schriftzug „When life happens, soulfood helps“ – allein er hat eine Menge gekostet. „Aber er war mir wichtig“, betont My.

Die Schriftart hat Inhaberin My selbst erstellt. Die Natursteine am Eingang sollen den Übergang vom Draußen zum Drinnen unterstützen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Inszenierung von Orten und Erlebtem

„Soziale Medien gehören heute zur Gesamtinszenierung“, konstatiert Gert-Ingulf Müller, Innenarchitekt aus Leipzig. Er hat die Restaurants Max Enk und das Münsters sowie das Café Gloria gestaltet. „Besucher wollen in eine andere Welt geführt werden.Und wenn man dann etwas erlebt, teilt man das natürlich mit seinen Freunden, heute eben auf Instagram“, sagt der Fachmann. Die Inszenierung von Orten steht für ihn im Vordergrund. Sein Favorit für ein instagrammables Café ist das Monsieur Bleu in Paris. Fast 50.000 Menschen folgen dem Restaurant auf Instagram. „Der Ort hat einfach eine Ausstrahlung. Er ist nicht modisch, sondern zeitlos“, sagt Müller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Es kostet Geld, instagrammable zu sein

„Man macht Werbung auf Instagram, weil man es braucht oder weil man es kann. Denn abseits vom Tagesgeschäft Bilder, Texte und die Onlinepräsenz pflegen, das ist eigentlich ein Extra-Job“, betont Anna Kaufmann, Unternehmerin und Inhaberin des Café Trago und der Bar Kune im Leipziger Osten. Das Personal zu schulen, darauf zu achten, dass jeder Kaffee gleich gut aussieht und jeder Teller entsprechend angerichtet ist, allein das dauert. „Jedes Möbelstück und jede Wand muss als Foto-Hintergrund gestaltet sein, das Licht muss stimmen. Das im Voraus mitzudenken, bedeutet sehr viel Aufwand. Das darf man nicht vergessen“, sagt die Unternehmerin, die ebenfalls Architektur studiert hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In einer Sitzecke im Endless liegen zwei Laptops und ein Notizbuch – das mobile Büro der beiden Unternehmer. „Wir sind gern immer vor Ort“, sagt My, „so kann man gleich einspringen. Heute morgen haben wir alles hier geputzt, die Räume, die Klos, alles.“ Die Reinigungskraft hatte sich für den Tag krank gemeldet. Die größte Herausforderung für die jungen Unternehmer ist die Personalführung. Etwa 30 Personen arbeiten im Endless. „Wir sind Perfektionisten“, erzählt Alberto. „Am liebsten würden wir alles selbst machen.“ Die Rezepte für die Kuchen habe My entwickelt. Und die Blumen besorgt sie jede Woche selbst.

Das viele Grün im Endless ist besonders auffällig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Perfektion durch stetige Social-Media-Präsenz

„Wir schauen auch mit einem kritischen Blick auf die Storys unserer Gäste: Ist alles genau so, wie wir uns das vorstelllen?“, beschreibt Alberto. Hinter dem Namen Endless stecken viele Gedanken der nicht mal 30 Jahre alten Betreiber. „Bei uns gibt es den ganzen Tag Frühstück,. Wir wollen auch den Leuten, die nachmittags zu uns kommen, das Gefühl geben: ,Hey, dein Tag kann auch jetzt noch beginnen’“, sagt Alberto. Außerdem vereinen die beiden Inhaber und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele Kulturen, auch das soll Endless symbolisieren. „Und letzendlich wollten wir einen Namen, den jeder aussprechen kann, auch wenn er nicht Englisch kann“, ergänzt My.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Aber was macht ein Café oder Restaurant nun besonders schick für Insta? Schaut man auf Instagram selbst, sieht man überall die gleichen Muster: Hängelampen, bunte Wände, Neonschilder, Pflanzen oder Trockenblüten, Backstein oder Betonwände. Scheinbar entscheidend, aber nicht offensichtlich: gutes (Tages-)Licht.

„Wurde etwas nur dekoriert oder gestaltet?“

„Der Unterschied ist: Wurde etwas nur dekoriert oder gestaltet?“, sagt Gert-Ingulf Müller, „der Raum muss eine Geschichte erzählen, das kann die von dem Ort selbst sein oder ein bestimmtes Lebensgefühl.“ Das Design und Unternehmensführung immer mehr zusammen gehören, sei ein allgemeiner Trend. Zudem fokussiere man sich auch mit einem Social-Media-Auftritt stark auf eine Zielgruppe. „Das kann Barrieren bauen oder Tore öffnen“, sagt der Innenarchitekt. Im Endless ist My und Alberto klar, wem sie die Tore öffnen wollen. „Wir sind selbst unsere Zielgruppe“, sagt die junge Unternehmerin.