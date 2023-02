﻿„Haus Garten Freizeit“: Ansturm zum Auftakt und jede Menge Versuchungen

Spezialglas von Interpane in Wolkenkratzern: Liebersee sorgt in New York für Durchblick

Auch mit Know-How aus Nordsachsen wurde in den vergangenen Jahren in New York ein neues Stadtviertel hochgezogen. Das Unternehmen Interpane hat Spezialglas für Wolkenkratzer dort gefertigt. Am Standort in Liebersee ist man mächtig stolz auf die neu entstandene Skyline.