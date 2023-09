Hausbesetzung im Leipziger Osten: Polizei plant vorerst keine Räumung

Leipzig. Am Samstag haben sich mehrere Personen im Leipziger Osten Zutritt zu einem bis dato leerstehenden Gebäude verschafft. Wie die Gruppe mitteilte, betrachten sie die Immobilie in der Hermann-Liebmann-Straße 108 (Neustadt-Neuschönefeld) nun als besetzt. Wie die Leipziger Polizei am Montag gegenüber der LVZ erklärte, sei eine Räumung bislang nicht geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gruppe macht ihr Vorgehen unter anderem in sozialen Netzwerken publik. Ein neues „soziales Zentrum“ unter dem Titel „Helium“ soll in dem leerstehenden Gebäude entstehen, heißt es dort. In den Postings ist bereits von einem geregelten Tagesablauf die Rede: Am Montag sollte es um 9.30 Uhr mit einem gemeinsen Mitbringfrühstück beginnen, danach war Yoga angedacht.

Behörden stehen in Kontakt mit Eigentümer

Die Immobilie gehörte einst zum ehemaligen Bahnbetriebswerk Süd. Wie Polizeisprecher Franz Anton erklärte, stehen die Behörden in Kontakt mit dem Eigentümer des Gebäudes. Welche Absichten dieser nun verfolge, dazu machte die Polizei bisher keine Angaben. Auch ob es einen Austausch mit Personen im Haus gebe, ist bislang noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Besetzerinnen und Besetzer selbst sind offenbar auch schon in der Vergangenheit mit ähnlichen Aktion in Leipzig aufgetreten. Sie verbreiten ihre Forderungen unter anderem auch über den Blog „Leipzig besetzen“. Dasselbe Portal wurde auch bereits vor drei Jahren vewendet, als ein Haus in der nahen Ludwigstraße besetzt wurde.

Hausbesetzer zu Geldstrafen verurteilt

Die aktuelle Besetzung sei „kein Publicity-Stunt“, man plane vielmehr ein langfristiges soziales Zentrum, das in dem Viertel um die Eisenbahnstraße bislang fehle. Die Besetzung soll somit eine von der Gruppe wahrgenommene Lücke schließen und gleichzeitig Kritik an „der Kommerzialisierung“ üben – „unsere Nachbarschaft wird zur Konsummeile“, heißt es weiter auf dem Portal.

Lesen Sie auch

Im Blog beziehen sich die Autorinnen und Autoren auch direkt auf die Besetzung der Ludwigstraße 71 vor drei Jahren: Die neue Aktion schließe sich nun nicht nur örtlich sondern auch inhaltlich an die Forderungen von 2020 an. Damals wurde das in Beschlag genommene Gebäude etwa zwei Wochen später von der Polizei geräumt. Zwei der Hausbesetzer wurden dann im November 2022 zu Geldstrafen verurteilt.

LVZ