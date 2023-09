﻿Polizei reagiert auf Kritik nach Ausschreitungen: „Das haben wir so nicht kommen gesehen“

Im Leipziger Osten wurden am Dienstag brennende Barrikaden aufgebaut und dem Anschein nach ein leerstehenden Haus besetzt. Weil die Polizei die Lage erst spät unter Kontrolle bekam, gibt es Kritik.

Leipzig. Nach Ausschreitungen am Dienstagabend im Stadteil Volkmarsdorf steht die Leipziger Polizei in der Kritik. Es dauerte einige Stunden, bis ausreichend Kräfte zur Verfügung standen, um die bisweilen dynamische Lage samt mutmaßlicher Hausbesetzung in den Griff zu bekommen. Augenzeugen berichten, dass Anwohnerinnen und Anwohner zwischenzeitlich selbst versuchten, brennende Barrikaden zu löschen. Als die Beamtinnen und Beamten schließlich bis zum besetzten Haus vordrangen, wurden keine Personen mehr angetroffen.