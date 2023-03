﻿Durchsuchungen in Leipzig: Polizei beschlagnahmt Handys und Schlagstöcke

Nach einem brutalen Überfall in Ungarn sucht die Polizei in Connewitz nach mutmaßlichen Tätern. Dabei soll es ziemlich rabiat zugegangen sein.

Leipzig. Schlagstöcke, Handys, Laptops, Speichermedien, Pfefferspray und ein Baseballschläger. Das ist die bisherige Bilanz von Hausdurchsuchungen in Leipzig und Jena – mögliche Beweise, die im Zusammenhang mit einem brutalen Überfall in Ungarn stehen könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang Februar sollen mehrere Linksextremisten in Budapest mutmaßliche Teilnehmer eines rechtsextremen Netzwerktreffens attackiert haben. Zu den Tatwaffen soll ein Schlagstock und ein Gummihammer gehören. Einige der mutmaßlichen Täter sitzen bereits in Haft, darunter auch Tobias E.. Er soll Verbindungen zur mutmaßlichen „Gruppe E.“ haben, die – so wie in Budapest – gezielt Jagd auf Rechtsextreme gemacht haben soll.

Unbeteiligte wurden gefesselt

Nach den Angriffen in Ungarn hat die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden ein Ermittlungsverfahren gegen sieben Beschuldigte eingeleitet, von denen einige in Leipzig leben sollen. Am Mittwochmorgen durchsuchten Beamte mehrere Wohnungen in Connewitz und auf der Eisenbahnstraße. Am Abend rückte die Polizei erneut aus, um drei Wohnungen in der Eichendorffstraße zu durchsuchen. Diesmal waren auch Beamte des Sondereinsatzkommandos beteiligt. Beobachter schilderten bei Twitter eine rabiate Vorgehensweise, eine der Wohnungstüren sei „aufgeschossen“ worden. Ein Anwohner berichtet gegenüber der LVZ von einem lauten Knall und „Pulvergeruch“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kay Anders, Sprecher des Landeskriminalamtes, erklärt, es gebe unterschiedliche Möglichkeiten eine Wohnungstür zu öffnen, etwa mit einer Ramme oder einer kontrollierten Sprengung. Über das konkrete Vorgehen der Polizei in der Eichendorffstraße will er sich jedoch nicht äußern. Anders bestätigt aber Schilderungen in sozialen Netzwerken, wonach zwei Unbeteiligte zwischendurch gefesselt wurden. „Dies geschieht, wenn die Gefahr besteht, dass jemand Widerstand leistet, flieht oder Polizisten angreift.“

Lesen Sie auch

In der Eichendorffstraße ging es offenbar nicht nur um Beweismittel. Die Beamten hofften dort einen der Beschuldigten anzutreffen. Bis vor Kurzem hatte die ungarische Polizei nach Moritz S. und Clara W. gefahndet – ob es sich bei den Gesuchten um sie gehandelt hat, ist unklar. Festnahmen gab es jedenfalls keine.