Waffen und IS-Flaggen: LKA durchsucht Wohnungen von Jugendlichen in Leipzig

Leipzig. Das Landeskriminalamt Sachsen hat mit Unterstützung der Leipziger Polizei am Mittwochmorgen die Wohnungen von vier Jugendlichen in den Leipziger Stadtteilen Grünau, Abtnaundorf und Möckern durchsucht. Sie sollen unerlaubt Waffen besessen oder verfassungswidrige Symbole verwendet haben. Hintergrund sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden vier verschiedene Verfahren. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Maßnahmen begannen gegen sechs Uhr morgens in zwei Grünauer Mietobjekten. Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger sollen wegen des unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe unter Verdacht stehen. Beide seien ins Visier der Polizei geraten, nachdem sie Beiträge auf Instagram veröffentlichten. Darauf waren sie mit einer Schusswaffe zu sehen, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft auf LVZ-Anfrage mit. Der 17-Jährige habe zudem ein Loblied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zitiert. Bei den Durchsuchungen haben die Einsatzkräfte bei dem 17-Jährigen eine Schreckschusspistole und verschiedene Messer gefunden. Bei dem 18-Jährigen wurden mehrere Handys sichergestellt.

Jugendliche zeigen IS-Flagge im Internet

Auf der anderen Seite der Messestadt, in den Stadtteilen Abtnaundorf und Möckern, durchsuchte das LKA auch je eine Wohnung. Im Fokus standen ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, die beide Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet haben sollen. Demnach habe der Jüngere im Februar beziehungsweise März ebenfalls auf Instagram ein Bild mit der Flagge des IS veröffentlicht, hieß es seitens der Generalstaatsanwaltschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der 18-Jährige aus Möckern geriet durch die Social-Media-Plattform unter Verdacht: Er postete ein Profilbild mit einem vermummten Kämpfer und einer IS-Flagge. In beiden Wohnungen stellte das LKA elektronische Geräte sicher. In der Wohnung des 18-Jährigen seien zusätzlich Dokumente gesichert worden, so der Sprecher.

Vorläufig festgenommen wurde keiner der jungen Männer, hieß es am Mittwoch. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamtes Sachsen dauern in allen vier Fällen an. Nähere Details zu den Hintergründen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden.

LVZ