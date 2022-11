﻿Razzia gegen „Letzte Generation“ in Leipzig – Beschuldigte klebten sich an „Sixtinische Madonna“

Die Polizei durchsucht seit den Morgenstunden die Wohnungen von drei radikalen Klimaschützern in Leipzig. Das Trio der Gruppe „Letzte Generation“ hatte im August vor der „Sixtinischen Madonna“ in Dresden protestiert und sich an den Rahmen des berühmten Gemäldes geklebt.

