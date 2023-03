Am Mittwochmorgen haben unter anderem im Leipziger Stadtteil Connewitz Spezialkräfte der Polizei Wohnungen durchsucht. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft gegenüber der LVZ erklärte, gehe es dabei um einen Überfall Anfang Februar in Budapest (Ungarn).

Hausdurchsuchungen in Leipzig-Connewitz nach gewalttätigem Angriff in Budapest

Leipzig. Spezialkräfte der sächsischen und thüringischen Polizei haben am Dienstagmorgen am Wiedebachplatz in Leipzig-Connewitz sowie in Jena mehrere Wohnungen durchsucht. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden gegenüber der LVZ erklärte, standen die Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren aus Ungarn.

Insgesamt sieben deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sollen demnach zwischen dem 9. und 12. Februar in der ungarischen Hauptstadt Budapest mehrere Personen attackiert haben, die sie zur rechtsextremen Szene rechneten. Die Attacken fanden parallel zu einem Treffen ungarischer Nationalisten und Rechtsextremer in Budapest statt, dem sogenannten „Tag der Ehre“.

Ungarische Polizei fahndet auch nach zwei Leipzigern

Die ungarische Polizei sucht seither unter anderem nach dem 20 Jahre alten Martin S. und der 22 Jahre alten Clara W. Beide sollen in Leipzig wohnen und bereits mit geringfügigen Staftaten im politisch eher linken Milieu aufgefallen sein.

In Deutschland werden die Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden geführt. Zu den Ergebnissen der Hausdurchsuchungen am Mittwoch in Leipzig wurden bislang noch keine Angaben gemacht.

