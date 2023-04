﻿Heftige Debatte über weniger Autospuren am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Ein sehr gespaltenes Echo findet der Plan der Stadt Leipzig, ab Anfang Mai zwei Autofahrspuren vor dem Hauptbahnhof zu sperren. Stattdessen soll dort ein Radweg entstehen. Nach einem entsprechenden LVZ-Bericht kündigte das Baudezernat inzwischen an, das aktuelle Konzept bei einer Pressekonferenz am Donnerstag vorzustellen. Doch schon vorab wurde in der Stadt viel über das Thema diskutiert. Hier folgen einige Stimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige