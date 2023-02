Polizei-Bilanz nach RB-Heimspiel: fast 300 Knöllchen und 24 abgeschleppte Autos

Zu den ohnehin häufig chaotischen Verkehrsverhältnissen rund um die Spiele von RB Leipzig kam am Mittwochabend der Streik bei den LVB hinzu. Polizei und Ordnungsamt zogen am Donnerstag nach dem Heimspiel gegen ManCity Bilanz.

Leipzig. Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen RB Leipzig und Manchester City ist es am Mittwochabend rund um die Red Bull Arena zu zahlreichen Parkverstößen und Ordnungswidrigkeiten gekommen. Wie üblich hatte die Polizei Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt verstärkt Kontrollen bei der An- und Abreise der Stadionbesucher durchgeführt. Am Donnerstagmorgen zogen die Beamten eine erste Bilanz.

Während RB Leipzig-Spiel gegen Man City: 54 Falschparker im Auwald

Demnach mussten am Mittwochabend insgesamt 287 Autofahrer kostenpflichtig sanktioniert werden. Zahlreiche Fahrzeuge seien außerdem widerrechtlich im Leipziger Auwald abgestellt worden – die Behörde registrierte 54 solcher Fälle. Gegen die Falschparker wurden anschließend Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Insgesamt 24 Fahrzeuge seien darüber hinaus abgeschleppt worden.

Eine besondere Herausforderung stellten am Mittwoch die Warnstreiks dar, zu denen die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe aufgerufen hatte. Städtische Busse und Bahnen standen still und erschwerten somit die An- und Abreise der Fußballfans. Ein Schwerpunkt des Einsatzes habe deshalb darauf gelegen, die vermehrt anreisenden Pkw- und Fußgängerströme zu lenken.

Nicht zuletzt konnten die Beamten außerdem in mehr als 450 Fällen die Verkehrsteilnehmer direkt auf ihr jeweiliges Fehlverhalten hinweisen.