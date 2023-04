Falschparker rund ums Stadion: Polizei verteilt 225 Knöllchen während des Spiels von RB Leipzig

Die Polizei Leipzig hat am Samstagnachmittag rund um das Bundesligaspiel von RB Leipzig gegen den FC Augsburg am Stadion kontrolliert: Mehr als zweihundert Autos waren wild geparkt.

Kontrollen am Samstagnachmittag

Leipzig. Am Rande des ausverkauften Fußballspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg ist es am Samstagnachmittag rund um das Stadion wieder zu zahlreichen Parkverstößen gekommen.

Wie üblich hatte die Polizei Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und mit Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei Leipzig bei der An- und Abreise der Stadionbesucher kontrolliert.

Demnach mussten am Samstagnachmittag insgesamt 225 Autofahrer kostenpflichtig sanktioniert werden. Außerdem seien einige Fahrzeuge widerrechtlich im Leipziger Auwald abgestellt worden. Gegen die Falschparker wurden anschließend Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Allerdings mussten diesmal keine Autos abgeschleppt werden.

Die Polizei führte nach eigenen Angaben insgesamt 554 Gespräche mit Autofahrern im Stadionumfeld. Die Polizei appelliert erneut ausdrücklich an Besucher von Fußballspielen oder anderen Veranstaltungen im Umfeld des Leipziger Sportforums, sich möglichst rechtzeitig vor Beginn der Anreise über die Parkmöglichkeiten im erweiterten Umfeld der Veranstaltung und vor allem über das Angebot von ÖPNV und Park+Ride in Leipzig zu informieren.

Die Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig werden auch zum nächsten Heimspiel von RB Leipzig am Samstag, den 29. April 2023, beim Bundesligaspiel gegen TSG 1899 Hoffenheim fortgesetzt, kündigte Polizei Leipzig an.