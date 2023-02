﻿Leere Straßen, anzügliche Sprüche: Heimwegtelefon will Menschen sicher nach Hause bringen

Leipzig. Betrunkene Fahrgäste an der Haltestelle, bedrohliche Blicke, menschenleere Straßen – all das kann den spätabendlichen Heimweg zur Tortur werden lassen. Weil dann das Kopfkino losgeht. Manchmal hilft dann der Anruf bei einer Freundin – oder bei jemandem wie Daniel. Der 32-Jährige engagiert sich beim gemeinnützigen Verein Heimwegtelefon. Es gibt eine zentrale Nummer, die Anrufe werden an ehrenamtliche Telefonisten weitergeleitet. Es kann also passieren, dass jemand aus Leipzig in Hamburg rauskommt oder aber in Dresden, bei Daniel. „Und ich bleibe dann am Telefon, bis der Bus fährt, bis sich die Haustür schließt“, sagt er.

Sexuelle Belästigung dürfte 2022 zugenommen haben

Die meisten Anrufe erreichen ihn im Sommer, wenn es draußen warm ist und Menschen bis spät in die Nacht noch im Park zusammensitzen oder am See feiern. Doch auch jetzt, in der dunklen Jahreszeit, gehen beim Heimwegtelefon Hunderte Anrufe aus ganz Deutschland ein. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 8002. Die Hotline ist vor allem in den Abendstunden geschaltet – von 20 bis 0 Uhr unter der Woche. An Freitagen und Sonnabenden dauern die Schichten bis 3 Uhr, eine Verlängerung ist geplant.

Begleiten darf man die Telefonisten nicht, die Anrufenden sollen so geschützt werden. Aber man kann mit Daniel, der seinen kompletten Namen nicht nennen mag, reden. Für das Gespräch aus seinem Arbeitszimmer spricht er in ein großes Mikrofon, dass er auch für die Beantwortung der Anrufe nutzt. Seine Stimme ist hell, freundlich, beruhigend.

Wer die Nummer des Heimwegtelefons 030 12074182 wählt, tut das aus verschiedenen Gründen. Manche fühlen sich einfach sicherer, wenn sie auf dem Heimweg mit einem wie Daniel plaudern können. Und dann sind da Menschen, die völlig aufgelöst sind. Weil sie sich beim Gang durch den dunklen Park unwohl fühlen oder befürchten, verfolgt zu werden. Sie haben Angst, dass ihnen tatsächlich etwas passieren könnte. Eine Angst, die aus früheren Erfahrungen resultieren kann, aus Erzählungen von Freunden, Medienberichten.

Es sind vor allem Frauen, die beim Heimwegtelefon anrufen, sich unsicher fühlen. Auch im öffentlichen Raum sind sie immer wieder von Sexismus oder Übergriffen betroffen. Wer die Geschichten hören will, muss nur mal nachfragen – oder sich mit der Initiative „Catcalls of Leipzig“ beschäftigen. Auf Instagram werden entsprechende Erlebnisse öffentlich gemacht, einige fanden sich auch auf Leipzigs Straßen wieder. Mit Kreide niedergeschrieben. Es sind Anekdoten wie diese: „Er hupte mich an und wartete, dass ich bei ihm einsteige.“ „Er pfiff und machte anstößige Geräusche.“ „Er schnitt mir den Weg ab.“ Doch es bleibt nicht dabei. Anfang des Jahres schlug ein Mann einer Frau, die in der Leipziger Innenstadt an der Ampel wartete, auf den Po. Ende Januar bedrängten mehrere Männer eine 18-Jährige in Roßwein.

Sexuelle Belästigung ist seit einer Gesetzesverschärfung 2016 strafbar und taucht seitdem als solche in der Statistik auf. 2019 zählte die Polizei für Leipzig 180 Fälle. In den darauf folgenden Jahren sanken die Zahlen. Vermutlich auch wegen des mit der Corona-Pandemie zusammenhängenden Lockdowns. Für 2022 geht die Polizei von einer „stark steigenden Tendenz“ aus. Die offiziellen Zahlen werden im März veröffentlicht, doch auch sie werden nicht die Realität abbilden. „Die Dunkelziffer liegt höher“, sagt ein Polizeisprecher. Oft würden solche Delikte gar nicht zur Anzeige gebracht. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren: Fehlendes Vertrauen in die Polizei? Scham? Das Gefühl, zu übertreiben?

Mal beruhigende Stimme, mal wichtiger Wegweiser

Daniel vom Heimwegtelefon erlebt immer wieder, dass Anruferinnen Situationen herunterspielen, nicht wissen, ob es jetzt richtig war anzurufen. „Ich möchte jeden ermutigen sich zu melden, wenn sie oder er sich unwohl fühlt“, sagt er. Zwei Stunden pro Woche arbeitet Daniel als Telefonist. Seine Rolle ist dabei unterschiedlich. Mal ist er einfach die beruhigende Stimme im Ohr, die einen nicht allein lässt, mal der Wegweiser für Menschen, die das Gefühl haben, verfolgt zu werden.

Daniel stellt viele Fragen: Wo bist du? Was ist los? Gibt es Menschen in der Nähe, die man ansprechen könnte? Wo wohnst du? Er sucht online nach besser beleuchteten Wegen. Manchmal lässt er Gesprächspartner auch im Kreis gehen. Um so rauszukriegen, ob der Typ, der mit an der Straßenbahnhaltestelle ausgestiegen ist, nur nach Hause will oder doch mehr. Daniel bleibt immer im Gespräch, lenkt ab. Durch Fragen über Hobbys, das Studium oder örtliche Besonderheiten: „Siehst du vor dir die Apotheke?“ Solche Gespräche können drei oder 50 Minuten dauern. Und am Ende, da legt Daniel erst auf, wenn sich die andere Person wirklich sicher fühlt.