Heiterblick #30: Verbacken Sie auch Insekten?

Was hat es mit den wunderlichen Anti-Heuschrecken-Schildern bei manchen Bäckern auf sich? Josa Mania-Schlegel geht einem absurden Warnhinweis nach – und entdeckt, an welcher Stelle Leipzig bei aller eingeübter Distanzierung doch noch etwas von Berlin lernen kann.

Guten Abend, Leipzig!

Eigentlich wollte ich nur ein Käsebrötchen kaufen, aber dann sah ich dieses Schild auf der Theke: „In unserer Bäckerei werden keine Insekten verbacken.“ Dazu eine durchgestrichene Heuschrecke. Ich dachte: What?

Ich würde Sie nun alle gern bitten: Halten Sie mal Ausschau nach diesem Schild. Versprochen, Sie werden es finden. In Leipzig, aber auch in Taucha, in Grimma. Ich mache seit einiger Zeit auf meinen Recherchen Jagd auf dieses Schild.

Wenn Sie eine Bäckerin, die das Schild nicht hat, ärgern wollen, dann fragen Sie, ob sie Insekten verbackt. Sie werden nicht die Erste sein. Vielleicht sind Sie sogar die Person, die dafür sorgt, dass auch diese Bäckerei künftig das seltsame Schild hat.

Ich merke schon, es wird allmählich Zeit für die Auflösung. Anfang des Jahres ist eine neue EU-Verordnung in Kraft getreten. Laut dieser darf künftig Hausgrillenpulver als Zutat für Lebensmittel eingesetzt werden. Zermalmte Heimchen als zusätzliche Proteinquelle.

Die Nachricht ging durch die Medien. Und sie ging durch die Bäckereien – weil sie in vielen Artikeln im Zusammenhang mit Backwaren genannt wurde, in denen das Pulver zum Einsatz kommen könnte. Und schon stand vielerorts die Stammkundschaft auf der Matte: Rühren Sie denn nun auch Hausgrillen unter?

So erzählte es mir Jana Wentzlaff aus der Brotschule im Leipziger Kolonnadenviertel. „Wir bekamen sogar Anrufe und zwar so viele, dass wir irgendwann dieses Schild hingestellt haben“, sagt sie. Nun sei es das Schild, das Fragen aufwerfe. Aber immerhin käme man so ins Gespräch.

Zum Beispiel über irrsinnige EU-Richtlinien. „Ich könnte darauf verzichten“, sagt Wentzlaff. Das Mehl, das vor allem aus Asien importiert wird, sagt sie, solle wohl Ressourcen schonen. „Wir sind ein Handwerksbetrieb, der mit einer regionalen Mühle arbeitet“ – das sei Ressourcen-schonend.

„Und ich finde es eklig, persönlich“, meint sie. „Ich denke, das geht vielleicht vielen so.“ Sie selber trage ja eigentlich Sorge dafür, dass ihr Mehl nicht von Motten befallen wird. „Jetzt könnte ich die Motten ja gewähren lassen und einfach drauf schreiben: Mit Eiweiß plus.“

Natürlich kann man das auch alles anders sehen. Im Kampf gegen den Welthunger könnte Grillenpulver eine hilfreiche Innovation sein. Und nicht jede EU-Verordnung ist schlecht – oft sind es auch Online-Artikel, die solche Verordnungen reißerisch aufbereiten und die Bäckerei-Stammkundschaft aufschrecken.

Achja, wenn Sie dann ein paar Schilder gefunden haben und ganz sicher sind, dass Ihr Bäcker keine Insekten verbackt: Machen Sie gleich im Supermarkt weiter. Dort finden Sie Mehlwürmer, Heuschrecken oder Schildläuse für schöne rote Farbe in vielen Lebensmitteln, sie sind schon längst zugelassen. Beispielsweise in M&Ms, Schokobons und bestimmten Milka-Sorten sind sie drin.

Wobei damit das Welthunger-Argument ein bisschen wegfällt. Oder besiegen wir den am Süßigkeitenregal?

© Quelle: LVZ

© Quelle: LVZ

Wo trifft sich Leipzig gerade?

Nur ein weiterer Bäcker? Aber nein. Mit dem „Bäcker Traum“ (oder wie man ihn der Einfachheit nennen könnte: Traumbäcker) macht Leipzig einen großen Schritt in Sachen Berlinisierung. Aber auf die gute Weise, schon klar. Denn der Traumbäcker hat nicht einfach nur Schrippen, DDR-Brötchen und Croissants im Angebot (das aber auch), sondern er verkauft auch heiße Spinat-Böreks. Und Menemen nach türkischem Originalrezept. Oder orientalische Sandwiches. Das alles, weil er von einem kurdischen Ehepaar geführt wird, dem auch das Café Soley an der HTWK gehört. Bei so vielen Leckereien kommt es nun vor, dass die Leute nicht wie beim geschätzten Lukas-Bäcker einfach mitsamt Brötchentüte wieder abdampfen, sondern am frühen Morgen durchaus mal einen Moment Platz nehmen, sich Cappuccino servieren lassen, vielleicht ein türkisches Frühstück bestellen. Ganz ähnlich also wie man es im Berliner „Zimt & Mehl“ schon seit Jahren tut. Mehr davon wünsche ich mir in Leipzig!

Bäcker Traum & Cafeteria, Bornaische Str. 19, 04277 Leipzig, geöffnet täglich 6:30 Uhr bis 19 Uhr, Spinat-Käse-Börek 3,50 €, Schokoladen-Croissant 1,50 €.

Drei LVZ+ Empfehlungen zum Frauenkampftag

Nikey aus Leipzig teilt als Nikeydauringon auf Instagram ihr Leben mit anderen. Das hilft der 24-Jährigen, sich weniger einsam zu fühlen. Sie erzählt, warum es nicht darum geht, etwas Bestimmtes im Leben zu erreichen. Lesen

Der Frauentag soll jedes Jahr daran erinnern, dass noch nicht alles erreicht ist in der Gleichberechtigung der Geschlechter. Gut, dass das immer wieder thematisiert wird, meint LVZ-Volontärin Juliane Staretzek. Und wünscht sich, dass das Frausein in allen Facetten mehr Raum bekommt. Lesen

Christina Geilen will nach ihrem Abschluss Biologie studieren. Dafür arbeitet sie hart auf dem Gymnasium. Immer wieder hat sie das Gefühl, als Frau mehr leisten zu müssen als ein Mann. Warum sie gemerkt hat, dass sie sich selbst zu viel Stress macht. Lesen

Alle weiteren spannenden Porträts, Texte und Videos meiner Kolleginnen zum Frauenkampftag auf LVZ finden sich hier.

Fünf Empfehlungen aus LVZ+

Eine Augsburger Immobilienfirma hatte das Haus gekauft, in dem sich die Kneipe „Vergebung“ befindet. Nun wurde dem Inhaber Andreas Strobel gekündigt – weil er gegen den Mietvertrag verstoßen haben soll. Lesen Anette Hofmann organisiert seit Monaten Proteste, unter anderem die Montagsdemos, auf dem Leipziger Ring. Dort laufen auch immer wieder Rechtsextreme mit. Nun will Hofmann einen Neustart. Im LVZ-Interview erklärt sie, wie der aussehen soll. Lesen Sie hat erst ihre eigene Mutter aus Kiew geholt, dann Hilfe für viele andere Ukrainer organisiert – jetzt unterstützt Valentyna Pilianska in Leipzig Flüchtlinge bei der Unternehmensgründung. Lesen Wer ist Lina E.? Wer sind die Neonazis, die sie mit einer linksextremen Gruppe aus Leipzig attackiert haben soll? Wie arbeiten die Ermittler? Hören Sie hier die Folgen unseres Podcasts „Der Fall Lina E.“ exklusiv für LVZ+-Abonnenten – das können Sie auch kostenlos testen In Moritzburg bei Dresden hat seit einer Woche Sachsens erster 24-Stunden-Supermarkt ohne Personal geöffnet. Die LVZ hat sich vor Ort umgesehen. Lesen

Vielen Dank fürs Lesen und bis in zwei Wochen,

Dein Josa

Was ist Heiterblick?

Eigentlich ein Leipziger Stadtteil, da oben im Nordosten. Dieser Newsletter handelt nicht von dem Stadtteil, er ist ein Leipzig-Newsletter. Aber ich möchte den Namen des Stadtteils neu beleben, daher borge ich ihn mir. Natürlich nicht, ohne vorher einmal nach Heiterblick gefahren zu sein – und seinen idyllischen Müllberg erklommen zu haben.