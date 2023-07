Heiterblick #34: „Radfahrer*in, sei kein Arsch!“

Guten Abend, Leipzig!

Die meisten Städte sind von Männern für genau ihre Bedürfnisse gebaut. Das ist wirklich so. Ein Großteil aller Autos sind auf Männer zugelassen – und für sie gibt es in der Stadt reichlich Platz. Zufall? Ein Großteil aller Kinderwägen werden von Frauen geschoben. Wer schon mal einen Bordstein mit einem Kinderwagen überwinden musste, weiß, wovon ich schreibe.

Für wen unsere Städte gemacht sind, ist aber nicht immer in Beton oder Teer gegossen. Manches wird jeden Tag neu ausgehandelt. Testfrage: Wo stellt man sein Bein ab, wenn man mit dem Fahrrad an der Ampel wartet? Die Vodkaria in der Gottschedstraße hat jetzt ein großes Schild gedruckt und an einer Bank angebracht, auf der genau das andauernd passiert. Darauf steht:

„Dies ist eine Sitzbank - gedacht, um mit dem Hintern darauf zu sitzen. Radfahrer*in, sei kein Arsch! Lass‘ die Füße von der Bank. Danke.“

Interessant ist sicher, dass hier eine neue Front aufgemacht wird. Den nervenraubenden und mitunter tödlichen Straßenkrieg zwischen Fahrrad und Auto kannte man schon. Jetzt drehen also die Fußgänger ihre Stacheln in Richtung Radler. Sind Fahrradfahrende inzwischen die meistgehassten Verkehrsteilnehmer?

Ein Radfahrer, der mir kürzlich begegnete, arbeitete hartnäckig für dieses Image. Ich überquerte eine Straße, vielleicht etwas leichtsinnig, weil das Fahrrad schon sehr nah war. Der Radler kommentierte das, indem er noch heftiger in die Pedale trat. Ich fühlte mich an jene turboaggressiven Autofahrer erinnert, die jeden andeutungsweise umfahren, der – nach einem vielleicht etwas zu immersiven Italienurlaub – bei Rot über die Fußgängerampel geht.

Kürzlich war ich in Istanbul, wo niemand, wirklich niemand Fahrrad fährt. Ich habe es trotzdem gewagt. Im Stadtteil Üsküdar hat der bekannte Bürgermeister İmamoğlu einen schicken Radweg errichten lassen. Er wird einfach als Fußweg genutzt. Vielleicht sind Leipzigs Ring-Radweg-Kritiker der Zukunft Fußgänger, die bald protesthalber auf dem Radweg um den Ring ziehen.

Trotzdem würde ich jederzeit lieber mit dem Fahrrad durch Istanbul fahren, als durch Leipzig. Nicht wegen dem herrlichen Smog. Es ist einfach sicherer. Denn die Istanbuler bestehen nicht auf ihr Recht. Sie tasten sich vor. Der Autoverkehr kommt zum erliegen, die Roller (und ich auf dem Fahrrad) schlängeln sich durch. Ja: Eine Verkehrspolitik nach dem Recht des Stärkeren, bei der – Überraschung – das Auto haushoch verliert.

In Istanbul muss auch niemand an einer Ampel warten und sein Bein auf einer Bank abstellen. Dass das ein Leipziger Problem ist, ist vermutlich einfach eine deutsche Eigenart.

Es hat mit Sattelhöhe zu tun. Eine Freundin war einmal auf Radtour in den Niederlanden. Irgendwann sackte ihr der Sattel ab. In einem Fahrradgeschäft bat sie um Hilfe. Der Schrauber stellte ihr den Sattel etwas höher, aber immer noch zu niedrig ein. Meine Freundin hob die Hand – da schoss dem Schrauber ein Grinsen übers Gesicht: „Ahhh, Ihr Deutschen wollt den Sattel immer einen Tick zu hoch.“ Und stellte den Sattel auf – wie meine Freundin befand – perfekte Höhe.

Tipp für die Vodkaria: Serviert doch ab sofort Goudaplatten statt Klaren. Wären wir ein bisschen holländischer, könnten wir an der Ampel einfach beide Beine auf den Boden stellen.

Wo trifft sich Leipzig gerade?

Was Leipzig von Berlin abhebt, ist die regelmäßige Abwesenheit von Bubbles. Einander fremde Menschen leben miteinander, statt nebeneinander her. Geht das nur mir so? Vielleicht liegt es daran, dass sich viele Menschen vergleichsweise wenige dritte Orte teilen müssen. Das ist mir kürzlich wieder bei einem Interview mit dem Betreiber des Biergartens „Substanz“ aufgefallen, der einen Einlassstopp verhängte, weil er regelmäßig überlaufen wird. Der Grund: Es gibt einfach keinen anderen Biergarten in der Nähe. Ebenso überlaufen ist der iberisch angehauchte Grill- & Biergarten „Caracan“ im Auwald. Was daran liegt, dass ihn sich Sportler*innen der SG LVB mit Familienausflüglern und hartgesottenen Connewitzerinnen teilen müssen. Was natürlich eine fabelhafte Mixtur ergibt. Meine Empfehlung: Sich diesen Sommer noch mindestens fünfmal auf einer der Bierbänke niederlassen, ein herrliches tschechisches Alkoholfreies genießen und dazu Paella, eine Fideuá (die valencianische Paella mit Nudeln statt Reis!) oder einen Caracan-Teller (fleischig, vegan oder vegetarisch) bestellen. Oder einfach eine Bratwurst, gibt‘s auch. Heißt hier natürlich Salchicha.

Caracan, Neue Linie 20, 04277 Leipzig. Geöffnet Dienstag bis Freitag von 15 - 23 Uhr, am Wochenende 11 Uhr bis Mitternacht.

Wortmeldungen: Leipzig, Sachsen, der Osten

Zuletzt hat mich interessiert

Wer nicht auf dem Splash!-Festival war, kann sich bei Arte bedanken, die den Auftritt von Trettmann aufgezeichnet und ansprechend verfilmt haben. Dass der gebürtige Karl-Marx-Städter, der einst als Ronny „RT“ Trettmann performte, zu den älteren Festivalbesuchern gehörte, offenbarte er gegen Mitte des Konzerts, als er grob nach links zeigte: „Da drüben war früher mal die Reggae-Bühne“. So was gibt es heute natürlich nicht mehr.

PS: Apropos Musik aus Sachsen. Weil du diesen Newsletter bis zum Schluss gelesen hast, würde ich dich gern um deine Hilfe bitten. In der LVZ möchte ich in den kommenden Tagen eine Playlist mit Begleittext veröffentlichen: Zehn Songs, die seit dem Mauerfall erschienen sind und im weitesten Sinne von Ostdeutschland handeln. Welchen Track würdest du unbedingt draufpacken – und warum? Vorschläge gern an mich per Mail oder bei Instagram oder Twitter, äh: X, großen Dank!!

Vielen Dank fürs Lesen und bis in zwei Wochen,

Dein Josa





