Heiterblick #35: Eine deprimierender Spaziergang durch Berlin

Guten Abend, Leipzig!

Vor einer Woche ist mir während eines deprimierenden Spaziergangs in Berlin eingefallen, warum ich so gern in Leipzig lebe. Ich werde jetzt ein bisschen jammern.

Vielleicht war es schon der erste Fehler, sich ins Grenzgebiet Mitte/Prenzlauer Berg zu begeben. Aber dann reihte sich auch noch ein Störfaktor an den nächsten. Es war früher Abend, also begannen wir mit einem Bier. Schade, dass es warm war. Der Inhaber des einladenden Spätis entschuldigte sich mit ausladenden Handbewegungen: Andauernd müsse er das Bier im Kühlschrank nachfüllen. Und könnten die Leute (als wäre er nicht auf sie als Kundschaft angewiesen?) nicht ganz normal auf dem Freisitz ein Bier aus einem großen Fass bestellen?

Es gibt Schlimmeres als ein warmes Bier, zum Beispiel:

In einer offensichtlich inszenierten Schlange für Essen anzustehen. Das war der nächste Tagesordnungspunkt: viele freie Tische, trotzdem Schlange. Ein bisschen Berghain muss es eben immer sein, sonst ist es nix. Über die ganz großartigen handgezogenen Nudeln redet man völlig zurecht inzwischen auch in Leipzig, also war es die Warterei vielleicht sogar wert.

Nach dem Essen schlenderten wir an einem Tennisplatz vorbei: fünf wunderschöne Courts, nur einer davon belegt. Und dazu, hervorragend sinnfrei, der vergilbte Aushang im Vereinsschaukasten: „Wir nehmen derzeit keine neuen Mitglieder mehr auf!“ Auf der Website stand der Hinweis auch. Als ich einer Freundin von dem Spaziergang schrieb, antwortete sie:

„Diese Stadt ist so over.“

Mir fiel erst einige Tage später auf, dass Berlin offenbar ein bisschen nervig geworden ist: Alles ist ziemlich, ziemlich gut, aber auch ziemlich überfüllt. Kurz gesagt: Zu viele Leute wissen wie gut es ist.

Meine Mutter, die in der DDR geboren ist, sagt gern: Am besten will man immer das, was gerade niemand will. Mit dem Wollen wollen ist es so eine Sache – schließlich kann man sich nicht aussuchen, was man will. Oder? Das mit der DDR habe ich dazugesagt, weil es im Osten schon diese eigenartige Haltung gibt: Am meisten wird wertgeschätzt, was man ganz allein entdeckt hat.

In Leipzig, wo man die allerbesten Momente oft ganz einfach mit seinen Freunden teilen kann, ohne dass die ganze Stadt dabei sein muss, lebt dieser Geist noch – wie schön!

In Berlin ist er offenbar tot.

Wo trifft sich Leipzig gerade?

Anne Schäfer, 36 Jahre, aus Apolda bei den Leipzig Open. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Vermutlich geht es in diesem Newsletter so oft um Tennis, weil ich ihn schreibe. Auch dieses Jahr will ich aber auf die hervorragenden Leipzig Open hinweisen, das manche Spielerinnen als das schönste Turnier des Jahres bezeichnen. Am Cottaweg wird auch dieses Jahr um insgesamt 25.000 Euro gespielt (die Siegerin erhält davon knapp 4000 Euro). Am Sonntag steigt das Finale – dann werde auch ich vor Ort sein, um der erst 16-jährigen Brenda Fruhvirtová dabei zuzusehen wie sie ihren nächsten Titel holt, bevor sie in zwei, drei Jahren die Nummer eins der Weltrangliste wird – alles andere wäre für mich eine kolossale Überraschung.

Leipzig Open beim Leipziger Tennisclub 1990, Am Sportforum 7, 04105 Leipzig. Tagestickets ab fünf Euro vor Ort oder via Eventim. Hier geht es zum Spielplan.

Wortmeldungen: Leipzig, Sachsen, der Osten

„Wo wir Kippen okay finden: Gut ausgedrückt im Aschenbecher. Sonst eigentlich nirgends. Vor allem nicht auf dem Boden.“ – Die Leipziger Verkehrsbetriebe in ihrer aktuellen Anti-Rauchen-Kampagne

„Manche Gegnerinnen mussten die erste Runde überstehen, um genug Geld für den Rückflug zu verdienen.“ – Thüringer Tennisspielerin Anne Schäfer bei den Leipzig Open über die dunklen Seiten des Tennis

„Die Problematik ist unserem zuständigen Fachkommissariat durchaus bekannt.“ – Polizeisprecher Olaf Hoppe auf LVZ-Anfrage zum Thema Drogenverkauf in Leipziger Spätis

Vielen Dank fürs Lesen und bis in zwei Wochen,

Dein Josa

Was ist Heiterblick?

Eigentlich ein Leipziger Stadtteil, da oben im Nordosten. Dieser Newsletter handelt nicht von dem Stadtteil, er ist ein Leipzig-Newsletter. Aber ich möchte den Namen des Stadtteils neu beleben, daher borge ich ihn mir. Natürlich nicht, ohne vorher einmal nach Heiterblick gefahren zu sein – und seinen idyllischen Müllberg erklommen zu haben.

