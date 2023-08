Heiterblick #36: Die Lindenauer LVZ-Kneipe + Einladung zu Heiterblick Live mit Susanne Siegert

Guten Abend, Leipzig!

Wiederholt sich Geschichte einfach immer wieder? Wer einen Abend in der „Guten Quelle“ in Leipzig-Lindenau verbringt, muss das unweigerlich denken: Da hängen an der Wand seit einer Woche lauter LVZ-Ausgaben der Mauerfalljahre. Und bei manchen Schlagzeilen ist man nicht sicher, ob sie von gestern stammen, oder doch schon gute 30 Jahre gealtert sind. Zum Beispiel:

„Schlaglöcher begleiten auch 1990 wieder die Autofahrer“ – oder: „Für Einstellung des Wettrüstens“.

Dann der Reality Check aller Medienschaffenden, ob mit oder ohne Paywall und Klickzähler, damals wie heute:

„Wenn sich unsere Bürger nicht für die Angebote unserer Medien entscheiden oder sich in ihnen nicht mit ihren Sorgen und Problemen wiederfinden, dann muß man über die Angebote der Medien nachdenken.“

In einem anderen Text geht es um „Flüchtlinge“ – gemeint sind allerdings Menschen, die das ehemalige Staatsgebiet der zerfallenden DDR Richtung Westen verlassen.

Wie kam es zu der Zeitkapseltapete? „Quelle“-Betreiber Jan Greifelt hatte seine Kneipe über den Sommer abgesperrt – und sich drinnen mit seinem Team für Renovierungsarbeiten verbarrikadiert. Statt eines einheitlichen Konzepts durften alle Teammitglieder ihre eigene Ecke gestalten, bemalen, plakatieren.

Eine Mitarbeiterin, erfährt man in der „Quelle“, hatte auf Kleinanzeigen.de einen Schwung alter Mauerfall-LVZ-Ausgaben entdeckt – und für fünf Euro abgeholt. Am vergangenen Freitag feierte die „Quelle“ dann große Neueröffnung, mitsamt LVZ-Tapete.

PS: Ganz besonderer Lesetipp der alten Tapete, übrigens: Das Interview mit zwei Schülern, die erzählen, was sie von den Montagsdemos halten. Das ist zum Teil so deftig, dass sich die Interviewer zu folgendem Nachsatz verpflichtet fühlten:

„Die Aussagen der jungen Leute können nur eine subjektive Zustandsbeschreibung sein, Fragen und erste Denkansätze ungewohnter Art.“

Für die ganze Geschichte muss ich an dieser Stelle aber wirklich die digital-analog-Paywall ziehen. Dafür müsst ihr schon selbst in die „Gute Quelle“ fahren, ein Bier ordern und ganz in Ruhe nachlesen.

„Gute Quelle“ in der Georg-Schwarz-Straße 17, 04177 Leipzig. Geöffnet täglich ab 20 Uhr, geschlossen Montag und Sonntag.

Anja und Jan sitzen in und irgendwie auch an der "Guten Quelle". © Quelle: Kempner

Wo trifft sich Leipzig gerade?

Am kommenden Donnerstag möchte ich euch zur zweiten Ausgabe von Heiterblick Live einladen.

Diesmal ist mein Gast die Leipziger Influencerin Susanne Siegert, die auf Tiktok Geschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählt – und damit Hunderttausende junge bis sehr junge Menschen erreicht.

Ich will sie fragen: Wie gelingt es Siegert, mit diesem Thema den Tiktok-Algorithmus zu durchzubrechen? Wieviel Hass schlägt ihr auf der Plattform entgegen? Wie viel Kraft kostet sie das? Und wie steht es um die politische Bildung ihrer Zielgruppe, die Tiktok zum Teil als Google-Alternative verwendet? Parallel werden wir durch Siegert Tiktok-Profil swipen.

Bringt auch gern wieder eigene Fragen mit. Letztes Mal war es sehr, sehr schön. Treffpunkt ist wieder das Reportercafé der LVZ. Es gibt auch wieder Wein, Bier und andere Getränke, Essen. Der Eintritt ist kostenlos. Neben dem Talk werden wieder Taschen und LVZ+ Abos verlost.

Aufgrund der begrenzten 20 Plätze müssen wir auch die Teilnehmer auslosen. Melde dich hierzu einfach unter diesem Link an.

Heiterblick Live #2 am Donnerstag, 31. August, um 18 Uhr. Mit: Susanne Siegert. Im Reportercafé der Leipziger Volkszeitung, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig.

Ihre Videos werden hunderttausendfach angeklickt, manche sogar millionenfach: Die Leipziger Susanne Siegert spricht auf Tiktok über Gaskammern, Konzentrationslager und Neonazis. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Fünf Empfehlungen aus LVZ+

Sieg-Heil-Rufe, brutale Überfälle, Anschläge – in Colditz agiert über Jahre ein rechtsextremes Netzwerk. Mittendrin: Ralf N. und seine Söhne. Sie terrorisieren Nachbarn, verprügeln Punks. Von Polizei und Staatsanwaltschaft hat die Familie nichts zu befürchten. Bis Ermittler Drogen, Waffen und mehrere Luxusautos finden. Lesen Die Legalisierung von Cannabis ist beschlossen. Der Mitgründer eines Leipziger Cannabis-Clubs, der den Anbau realisieren will, übt Kritik an vorgesehenen Beschränkungen. „Unsinnigkeiten“ schwächten die Legalisierung entscheidend ab. Lesen Die Landesregierung will große Konzerne nach Sachsen locken und hat sich dafür in einen Acker nördlich von Leipzig verguckt. Auf 400 Hektar soll sich moderne Industrie ansiedeln. Noch weiß niemand, ob das klappt. Aber es gibt da schon jetzt ein Problem. Lesen Wie konnte es so weit kommen, dass eine 15-Jährige im brandenburgischen Rathenow an Drogenkonsum stirbt? Jugendarbeiter André Neidt spricht über das Drogenproblem, wie leicht die Beschaffung ist und sagt, was sich ändern muss. Lesen Wenn politische Talks-Shows niemanden hinter dem Transparent hervorlocken, wird es Zeit für ein neues Format. Alkohol spielt dabei eine Rolle. Lesen

Vielen Dank fürs Lesen und bis in zwei Wochen,

Dein Josa





Was ist Heiterblick?

Eigentlich ein Leipziger Stadtteil, da oben im Nordosten. Dieser Newsletter handelt nicht von dem Stadtteil, er ist ein Leipzig-Newsletter. Aber ich möchte den Namen des Stadtteils neu beleben, daher borge ich ihn mir. Natürlich nicht, ohne vorher einmal nach Heiterblick gefahren zu sein – und seinen idyllischen Müllberg erklommen zu haben.

