﻿Drei Großevents gleichzeitig: So plant Leipzig den „Supersamstag“

In der letzten Aprilwoche stehen eine Menge Großveranstaltungen in Leipzig auf dem Plan. Am Samstag dann finden gleich drei Großveranstaltungen nahezu parallel statt. Was die Leipziger erwartet.

Am letzten Aprilwochenende werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher in Leipzig erwartet.

Leipzig. Eine veranstaltungsreiche Woche steht den Leipzigerinnen und Leipzigern bevor, die am Wochenende vom 28. bis zum 30. April ihren krönenden Abschluss findet: Mit den Konzerten von Helene Fischer, der Buchmesse und dem RB-Spiel am Samstag werden in den nächsten Tagen Tausende Besucherinnen und Besucher in der Messestadt erwartet.

Zum Fußballspiel der Roten Bullen gegen TSG Hoffenheim, das am Samstag um 15.30 Uhr beginnt, werden nach Angaben der Stadt 47.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Etwa viereinhalb Stunden später startet in der benachbarten Quarterback Arena das vierte Leipzig-Konzert von Schlagerstar Helene Fischer. Bis zu 9000 Fans sollen für die Show nach Leipzig kommen. Auch in den Leipziger Norden dürften am Wochenende Tausende Gäste strömen: Dort findet von Donnerstag bis Sonntag die Buchmesse statt.

Verkehrseinschränkungen und Sperrungen

„Am gesamten Wochenende ist daher mit einem über das normale Maß hinausgehenden Verkehrsaufkommen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen“, betonte ein Sprecher der Stadt auf LVZ-Nachfrage. Deswegen plant das Rathaus zusätzliche Maßnahmen, vor allem um am Samstag den Abreiseverkehr vom Spiel und den Anreiseverkehr zum Konzert, der sich zeitlich zumindest teilweise überschneidet, zu gewährleisten. Daher sollen ein Sperrkreis im Waldstraßenviertel von 12.30 bis 15.30 Uhr sowie erweiterte Halteverbote eingerichtet werden. Leipzigerinnen und Leipziger müssen mit „über das übliche Maß hinausgehenden verkehrlichen Einschränkungen“ rechnen, so die Stadt.

Auch die Leipziger Polizei legt am Buchmesse-Wochenende einen Fokus darauf, einen reibungslosen An- und Abreiseverkehr zu den Veranstaltungen zu ermöglichen - besonders am Samstag, erklärt eine Polizeisprecherin. Dabei helfe auch die Autobahnpolizei. Außerdem sollen wegen der Buchmesse präventiv zusätzliche Kräfte eingesetzt werden, um Straftaten vorzubeugen und gegebenenfalls aufzuklären. Aufgrund der Erfahrungen mit der Klientel der Buchmesse aus den vergangenen Jahren werden jedoch keine besonderen (negativen) Vorkommnisse erwartet, heißt es.

LVB bieten zusätzliche Fahrten an

Die Stadt empfiehlt Besucherinnen und Besuchern der Großevents in Leipzig in der kommenden Woche, die Park & Ride-Plätze sowie die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Auf viele Fahrgäste sind die Leipziger Verkehrsbetriebe bestens vorbereitet: Am „Supersamstag“ wollen die LVB „umfangreiche Verstärkerfahrten auf der Linie 16 anbieten und somit im Zeitraum von 9.30 bis 19 Uhr einen Fünf-Minuten-Takt realisieren“, kündigte Sprecher Marc Backhaus an.

Nähere Details zu den Verkehrseinschränkungen will die Stadt in dieser Woche mitteilen.