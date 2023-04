﻿Jetzt im Live-Video: Fans von Helene Fischer warten bereits vor der Arena in Leipzig

Zoll-Kontrolle

Überraschend rückte am Dienstagmorgen ein Großaufgebot der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Leipziger Südosten an. Auf der Großbaustelle für den neuen Schulkomplex an der Prager Spritze wurden 60 Arbeitnehmer überprüft – gegen zwei lagen sogar Haftbefehle vor.