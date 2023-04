﻿Superstar Helene Fischer hat auch mal klein angefangen – So wichtig ist Leipzig für ihre Karriere

Leipzig. Vorfreude bei den Schlagerfans auf Helene Fischer: Fünf Konzerte gibt die Sängerin von Dienstag bis Sonntag in der Arena. Leipzig ist auf dem Karriereweg der 38-Jährigen eine wichtige Station – hier gibt sie regelmäßig Konzerte und hatte zahlreiche Auftritte beim MDR. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helene Fischer übernachtet in Leipzig in Top-Hotels

Die Leipziger Fans konnten den Aufstieg von der Nachwuchs-Sängerin zum Superstar hautnah verfolgen. Helene Fischer saß in „Riverboat“-Talkshows, trat in zahlreichen MDR-Volksmusik- und Schlagersendungen auf, war bei der „Goldenen Henne“ oder der José-Carreras-Gala zu Gast. Mittlerweile sind zehn Jahre vergangen seit ihrer Hitsingle „Atemlos durch die Nacht“. Die 38-Jährige hat 17-mal den Musikpreis „Echo“ gewonnen und achtmal den Publikumspreis „Goldene Henne“, damit ist sie jeweils die Rekordhalterin.

Helene Fischer nimmt 2012 den Publikumspreis „Goldene Henne“ entgegen – nicht zum ersten Mal. Mittlerweile besitzt sie acht Stück davon. © Quelle: Britta Pedersen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übernachtet hat sie bei ihren Leipzig-Besuchen mal im Steigenberger, mal im Fürstenhof, mal im Hotel The Westin. Bei den großen Tourneen logierte sie mit ihrer gesamten Crew überwiegend im Hotel The Westin, das die meisten Zimmer bietet. Doch diesmal heißt es aus dem Hotel, wegen Überschneidungen mit der Leipziger Buchmesse sei sie nicht im „Westin“ zu Gast. Das Steigenberger gibt auf eine entsprechende Anfrage keine Auskunft. Und der „Fürstenhof“ ist nach seinem Umbau noch nicht wiedereröffnet.

„Hochzeitsfest der Volksmusik“ mit Florian Silbereisen

Sängerin Helene Fischer und Showmaster Florian Silbereisen 2007 beim "Herbstfest der Volksmusik" in Chemnitz. © Quelle: Andreas Lander, dpa

Ihren allerersten Fernsehauftritt hatte Helene Fischer 2005 in der MDR-Fernsehsendung „Hochzeitsfest der Volksmusik“ – damit begann ihre märchenhafte Karriere. Als noch unbekannte Sängerin stand sie mit Florian Silbereisen auf der Bühne, später wurden die beiden für etwa zehn Jahre ein Paar. 2007 ging die ausgebildete Musical-Sängerin erstmals mit ihrer Band auf Solotournee durch Deutschland und präsentierte ihr Album „So nah wie du“. Bis zu den Mega-Konzerten sollte es aber noch einige Jahre dauern. 2008 hatte die Schlagersängerin Auftritte im Schloss Podelwitz in Colditz, auf der Freilichtbühne in Landsberg oder auf Schloss Hartenfels in Torgau.

Autogrammstunden und Kinobesuch in Leipzig

Auftritt und Autogrammstunde von Schlagersängerin Helene Fischer 2007 im Pösna-Park. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Anfang ihrer Karriere konnten die Fans ihr Idol noch von Angesicht zu Angesicht treffen. Beispielsweise gab Helene Fischer 2007 Autogrammstunden im Pösna-Park und im Allee Center, 2011 war sie zur Autogrammstunde bei Karstadt in Leipzig. Als sie 2010 zur José-Carreras-Gala in Leipzig zu Gast war, ging sie vorher zum Abschalten mit ihrem Manager ins Kino und schaute sich einen Harry-Potter Film an. Allerdings endete der Abend unschön, denn Helene verlor gleich zwei I-Phones inklusive einer Kette.

Lesen Sie auch

Die großen Konzerte in der Arena und im Stadion Leipzig

Mit der Tour „So bin ich“ füllte Helene Fischer 2010 erstmals die Arena Leipzig. 2012 trat sie wieder in der Arena Leipzig auf, und von da an kam sie regelmäßig.

2014 Hallentour zum Album „Farbenspiel“: Helene logierte mit 250 Crew-Mitgliedern im Hotel The Westin und belegte dort mehr als 100 Zimmer. Für ihre beiden Konzerte in der Arena Leipzig hatte sie 17 Trucks dabei, in denen Bühne und Technik steckten. Ihr Team kam mit sieben Nightliner-Bussen.

2015 Stadiontour zum Album „Farbenspiel“: Im Juni 2015 kam die Sängerin noch einmal live und in Farbe mit „Farbenspiel“ nach Leipzig. Insgesamt 95.000 Fans sahen die beiden Konzerte – diesmal im Stadion von RB Leipzig. Begleitet wurde sie von 17 Musikern und zwölf Tänzern.

2017 Tour zum Album „Helene Fischer“: Fünf Konzerte in Folge absolvierte die Schlagerkönigin im Oktober 2017 in der Arena Leipzig. Für ihre dreistündige Show brachte sie neun Musiker und 20 Tänzer mit. Auch damals hatte sie am Donnerstag einen spielfreien Tag – so wie es 2023 geplant ist. 35 Trucks und acht Nightliner brachten Technik und Materialien nach Leipzig, mehr als 150 Personen reisten mit der Schlagerkönigin durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vor Ort halfen jeweils weitere 200 Menschen bei Auf- und Abbau.

Konzert von Helene Fischer 2017 in der ausverkauften Arena Leipzig. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige