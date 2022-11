﻿Helios schließt Suchtstation in Leipzig – Patienten in Sorge

Am Helios-Park-Klinikum wird die Entzugsstation S 10 zum 31. Dezember geschlossen. Das hat der Klinikkonzern auf Anfrage bestätigt. Was sind die Gründe, und wie geht es für die Patienten weiter?

Leipzig. Patientinnen und Patienten, die unter einer Drogenabhängigkeit leiden, machen sich Sorgen um die künftige Versorgung in Leipzig. Die Entzugsstation S 10 im Helios-Park-Klinikum wird zum Ende des Jahres geschlossen. 13 Betroffene haben ihrer Verzweiflung darüber in einem Schreiben Luft gemacht. "Es gibt keine Einrichtung, die mit so viel Herz und Leidenschaft für uns still geschwiegene Frauen und Männer kämpft", heißt in dem Brief, der der LVZ vorliegt. "Ich selbst wurde in den vergangenen Jahren vier Mal mit offenen Armen aufgenommen", schreibt die Sprecherin der Patientengruppe. "Dank der dort beschäftigten Pfleger und Schwestern wurde mir die Möglichkeit gegeben, die Entgiftung von illegalen Drogen zu meistern – und es gelang mir eine Zeitlang abstinent zu leben." Leider würden immer mehr und immer jüngere Menschen solche Hilfe benötigen. Es dürfe nicht sein, "dass diese Station geschlossen und dieses zusammen gewachsene Team auseinandergerissen wird".