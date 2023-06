Herbert-Grönemeyer-Konzert in Leipzig: Das müssen Besucher beachten

Leipzig. Am Samstag wird es voll in Leipzig: 45 000 Gäste wollen zum Herbert-Grönemeyer-Konzert, während das ganze Wochenende über das Leipziger Stadtfest in der Innenstadt bis zu 300 000 Besucherinnen und Besucher anlocken dürfte. Rund um das Konzert in der Red-Bull-Arena werden einige Straßen und Parkplätze gesperrt sein. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Halteverbote: Damit Einsatz- und Rettungsfahrzeuge im Umfeld des Stadions passieren können, werden in der Goyastraße, Eitingonstraße, am Cottaweg, in der Capastraße und auf dem nördlichen Stadionvorplatz Halteverbote angeordnet. Anwohner können am Samstag nur auf dem südlichen Stadionvorplatz parken.

Herbert-Grönemeyer-Konzert in Leipzig: Diese Straßen werden gesperrt

Straßensperrungen: Im östlichen und westlichen Waldstraßenviertel werden einige Straßen nicht befahrbar sein. Von 14 bis 21 Uhr werden im Westen die ohnehin gesperrte Waldstraße, die Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße gesperrt. Im Osten sind Waldstraße, Jahnallee, Leibnitzstraße und Elstermühlgraben betroffen. Zusätzlich wird ab 14 Uhr die Straße Am Sportforum zwischen Jahnallee und Goyastraße nicht befahrbar sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein- und Ausfahrten im Sperrkreis: Anwohner, Taxis, Pflegedienste und Lieferfahrzeuge können an kontrollierten Stellen im Bereich Leibnizstraße/Hinrichsenstraße und Goyastraße/Eitingonstraße in den Sperrkreis einfahren. Für Fahrradfahrer ist dies dort möglich, wo das Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ angebracht ist. Aus dem westlichen Waldstraßenviertel kann nur über die Friedrich-Ebert-Straße in die Jahnallee ausgefahren werden. Im östlichen Bereich ist die Ausfahrt nur über die Funkenbergstraße zur Jahnallee möglich.

Nach Konzertende: Ab 22.45 Uhr wird die Jahnallee in stadtauswärtiger Richtung ab der Straße Am Sportforum gesperrt. Gleichzeitig wird die Bowmanstraße ab der Zschocherschen Straße stadteinwärts und die Jahnallee ab der Bowmanstraße stadteinwärts gesperrt.

Parkmöglichkeiten und ÖPNV: Die Stadt rät Besuchern, die ausgeschilderten Park-&-Ride-Parkplätze Leipziger Messe, Schönauer Ring, Plovdiver Straße, Krakauer Straße, Lausen und Völkerschlachtdenkmal zu nutzen. Auch die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird empfohlen. Die Sonder-Straßenbahnlinie 56 rollt zwischen Messegelände, Hauptbahnhof/Westseite, Goerdelerring und Sportfroum Süd. Für die Abreise werden die Linien 1, 3, 4, 7, 15 und 16 bis in die Nacht verstärkt fahren. Alle Verbindungen sind über die App LeipzigMove abrufbar. Das Konzertticket berechtigt vier Stunden vor und nach dem Konzert zur Nutzung des ÖPNV in der Tarifzone 110.

LVZ